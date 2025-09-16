Bayern de Luis Díaz confirmó dura lesión: figura será baja en Champions

La UEFA Champions League ya entra en escena y todo está listo para los primeros partidos de la fase de la liga en el que ocho clubes de 36 sellarán la clasificación de manera directa para afrontar los octavos de final de la competencia más importante de Europa a nivel de equipos.

El Bayern Múnich debutará nada más ni nada menos que contra el Chelsea. El campeón del mundo prueba al equipo alemán en un duelo vibrante que puede ser el juego más interesante de esta primera fecha de la Liga de Campeones. Los alemanes, que cuentan con un inspirado Luis Fernando Díaz Marulanda esperan arrancar de la mejor manera la competencia internacional.

Vincent Kompany tendrá que alinear a su mejor onceno, pero en ese sentido, apareció una lesión que pone en jaque a una de las grandes figuras del club y al Bayern Múnich por una ausencia en el debut de la Champions. El jugador salió golpeado en el partido ante el Hamburgo, y, sin tiempo de incapacidad, no le alcanzará para jugar el torneo internacional.

FIGURA DEL BAYERN SALIÓ LESIONADO Y SE PIERDE EL DEBUT DE LA CHAMPIONS

Sin duda alguna, Luis Díaz se perfila para ser titular y debutar con los bávaros en la Champions League frente al Chelsea, un rival que conoce a la perfección por su pasado en el Liverpool. ‘Lucho’ ha marcado cuatro goles en cinco partidos disputados y quiere aumentar su cuota goleadora.

Afortunadamente, el jugador lesionado no es Luis Díaz, pero sí deja una mala sensación por la ausencia de Raphaël Guerreiro que no podrá estar en el campo de juego por una lesión muscular tras el partido ante el Hamburgo.

En las redes sociales del Bayern escribieron, “Raphaël Guerreiro sufrió una leve lesión muscular abdominal durante el partido de la Bundesliga en casa del FC Bayern contra el Hamburger SV”. Luego agregaron, “esto fue confirmado por un examen realizado por el departamento médico del campeón récord alemán. Debido a la lesión, el portugués de 31 años será baja por el momento”.

LUIS DÍAZ ESPERA SEGUIR CON RACHA POSITIVA

Raphaël Guerreiro perdió la posición en la banda izquierda y Luis Díaz es uno de los jugadores que comparte el puesto con el portugués. Guerreiro no ha vuelto a ser titular y la lesión lo sacará de algunos encuentros como el del Chelsea en el estreno de la Liga de Campeones.

Pues bien, volviendo a la realidad, este partido será perfecto para que Luis Díaz siga aumentando su racha positiva como goleador. El colombiano ya lleva cuatro partidos marcando., El único en el que no pudo vulnerar los arcos rivales fue en la Copa de Alemania contra el Wehen Wiesbaden, partido en el que remató varias veces a la portería y se topó con el arquero rival.

Estrenarse en la Champions con gol será ideal para Luis Díaz en una nueva temporada con un nuevo equipo. Su sexto encuentro en el que espera seguir por la senda goleadora con otra anotación que podría marcar uno de sus mejores arranques de temporadas.