Bayern Múnich le encontró reemplazo a Luis Díaz en Champions

Este miércoles 26 de noviembre, el Bayern Múnich volverá a jugar en la UEFA Champions League en un vibrante partido entre líderes de la presente edición de la Liga de Campeones. Los bávaros tendrán que ir a Londres para visitar al Arsenal y en el duelo, alguno podría perder el puntaje perfecto que llevan en este momento.

Infortunadamente, el Bayern Múnich ya sabe que no podrá contar con el colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda que salió expulsado en la fecha pasada frente al Paris Saint-Germain por una dura entrada contra Achraf Hakimi que lo dejó lesionado, por lo menos por dos meses.

La resolución por parte de la UEFA llegó y privó a Luis Díaz de estar en el Bayern Múnich en la Champions League. Aunque los bávaros intentan que bajen la sanción, inicialmente el guajiro no podrá estar en los próximos tres partidos. Entre esos duelos están el Arsenal, Sporting Lisboa y el Union Saint-Gilloise. Volvería para la última fecha de la fase de la liga frente al PSV Eindhoven.

EL REEMPLAZO DE LUIS DÍAZ EN EL BAYERN MÚNICH

Con este hecho de la sanción por parte de la UEFA de tres fechas sin poder jugar en la Liga de Campeones, el Bayern Múnich tendrá que buscar alternativas en su plantilla para tapar la ausencia de ‘Lucho’. Tal vez Vincent Kompany tampoco ha trabajado mucho en quien pueda suplir al colombiano, dado que el ataque está conformado regularmente por Díaz, Kane y Olise.

Ese tridente verá a un nuevo integrante y Vincent Kompany podría tener en cuenta a Lennart Karl como el sucesor del ex Liverpool y Porto. Karl ya ha venido jugando por los costados en el elenco bávaro o puede jugar también por el centro del campo.

Además del juvenil, en la carpeta de opciones que puede tener el entrenador belga aparece Raphael Guerreiro como un perfilado. Tal vez sería la mayor opción, dado que es el único extremo por la izquierda que tiene la institución. Aunque su posición original es la de lateral por ese costado, podrían adelantarlo un poco más para que cumpla con una labor ofensiva.

Sin Jamal Musiala que se sigue recuperando de una lesión, Bayern también tiene que buscar nuevas variantes. Otra opción puede ser alternar la posición de Serge Gnabry o de Michael Olise y ponerlos como extremo izquierdo.

Serán tres partidos en los que no podrán contar con Luis Díaz. Es decir, podrían utilizar las tres variantes, una en cada juego, tal vez poniendo contra el Arsenal a alguien de mayor experiencia ante la exigencia del compromiso. En ese sentido, sería mejor usar a Serge Gnabry, Michael Olise o Raphael Guerreiro.