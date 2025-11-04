Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 19:31
Bayern Múnich salió en defensa de Luis Díaz tras lesionar a Hakimi
Luego de los dos goles del extremo colombiano, este se fue expulsado.
El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, se refirió este martes a la expulsión de Luis Díaz y a la lesión del lateral marroquí Achraf Hakimi, ocurrida durante el triunfo 2-1 de su equipo ante París Saint-Germain por la cuarta fecha de la Champions League.
Puede leer: Un referente de Nacional compraría al Deportivo Pereira
La acción se produjo en el último minuto del primer tiempo, cuando Hakimi avanzaba por la banda derecha y el colombiano lo golpeó por detrás en una jugada sin posibilidad de disputar limpiamente el balón. Tras la revisión del VAR, el juez mostró tarjeta roja directa a Díaz.
Kompany lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con el jugador del PSG. “Espero que se recupere pronto, es algo terrible. Nosotros lo sufrimos el año pasado con Mussiala”, comentó el técnico belga en rueda de prensa.
El entrenador del Bayern descartó cualquier intención maliciosa por parte del colombiano. “No creo que Díaz le haya lesionado a propósito, es una pena por Hakimi, pero era un partido de gran intensidad y hay momentos de mala suerte en los que estas cosas pueden pasar”, explicó.
Luis Díaz, que había sido titular en el encuentro, dejó al Bayern con diez jugadores durante toda la segunda mitad. Aun así, el conjunto alemán logró mantener su ventaja y consolidarse como líder del grupo junto al PSG.
Kompany también destacó la fortaleza colectiva del Bayern, que suma ya 16 victorias consecutivas en todas las competiciones. “Por ahora no hemos ganado nada, el campeón de la Champions todavía no se ha decidido. Hay que seguir trabajando con la misma fuerza”, aseguró.
Le puede interesar: Dayro Moreno volvería a ser convocado a Selección Colombia
La lesión de Hakimi encendió las alarmas en París, donde el jugador será sometido a exámenes médicos en las próximas horas para determinar el grado de la afectación en su pierna derecha.
Próximo partido del Bayern Múnich
Bayern Múnich volverá a jugar este sábado antes Unión Berlín por la Bundesliga, mientras se espera la sanción oficial de la UEFA para Luis Díaz, quien podría perderse al menos un partido de la fase de grupos.
Fuente
Antena 2 y Agencia EFE