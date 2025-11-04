Bayern Múnich salió en defensa de Luis Díaz tras lesionar a Hakimi

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, se refirió este martes a la expulsión de Luis Díaz y a la lesión del lateral marroquí Achraf Hakimi, ocurrida durante el triunfo 2-1 de su equipo ante París Saint-Germain por la cuarta fecha de la Champions League.

La acción se produjo en el último minuto del primer tiempo, cuando Hakimi avanzaba por la banda derecha y el colombiano lo golpeó por detrás en una jugada sin posibilidad de disputar limpiamente el balón. Tras la revisión del VAR, el juez mostró tarjeta roja directa a Díaz.

Kompany lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con el jugador del PSG. “Espero que se recupere pronto, es algo terrible. Nosotros lo sufrimos el año pasado con Mussiala”, comentó el técnico belga en rueda de prensa.

El entrenador del Bayern descartó cualquier intención maliciosa por parte del colombiano. “No creo que Díaz le haya lesionado a propósito, es una pena por Hakimi, pero era un partido de gran intensidad y hay momentos de mala suerte en los que estas cosas pueden pasar”, explicó.