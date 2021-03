Bayern Munich vs Lazio: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Tras marcar doce goles en los últimos tres triunfos en la Bundesliga y asaltar el liderato doméstico, el Bayern Múnich recibe al Lazio en el Allianz Arena ya con pie y medio en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el cómodo 4-1 endosado al equipo romano en la ida de los octavos de final.

Desde el primer partido contra el Lazio, al que el Bayern llegó en medio de un bajón tras dos partidos sin ganar en la Bundesliga -un empate y una derrota- los dirigidos por Hansi Flick vienen contando sus partidos por victorias.

El regreso de jugadores claves que estuvieron de baja -sobre todo Thomas Müller y Leon Goretzka- ha sido decisivo para que el equipo recupere su mejor versión.

Ya se vio hace dos semanas, cuando el Bayern aplastó 5-1 al Colonia en el regreso, con asistencia ofrecida a los pocos segundos de saltar al campo por Muller. A ese triunfo se sumó el 4-2 al Borussiia Dortmund y el 3-1 al Bremen.

En la victoria contra el Werder Bremen el sábado, por un 3-1 que hubiera podido ser más amplio si se cuentan dos remates a los postes y uno al larguero, el Bayern volvió a mostrar esa presión adelantada asfixiante que lo hizo temible la temporada anterior.

La renta de la ida le permitiría a Flick hacer modificaciones en el equipo y reservar a algunos jugadores pero todo indica que no piensa hacerlo y que es de esperar que salga con su mejor equipo posible.

La regla de los cinco cambios le permitiría a Flick quitarle minutos a algunos jugadores en la segunda parte, como lo viene haciendo regularmente cuando un compromiso está cerrado.

En el partido del sábado ante el Bremen, Flick prescindió de David Alaba que tenía ligeros problemas musculares y en su lugar en el centro de la defensa jugó Lucas Hernández que hizo un buen partido.

Bayern Munich vs Lazio: hora, canal de Tv y cómo ver el partido por internet

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Bayern Munich vs Lazio se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN App, CBS Sports Network, TUDN USA, ZonaFutbol, UniMás, TUDNxtra, Univision NOW, Paramount+, TUDN.com, SiriusXM FC y En México lo hace Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España. También siga el juego en Antena2.com

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 4:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)