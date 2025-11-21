Bayern respalda a Luis Díaz e inicia una disputa con la UEFA

En Alemania no cayó nada bien la decisión de la UEFA de sancionar con tres partidos al extremo colombiano Luis Fernando Díaz, tras su expulsión en el duelo frente al Paris Saint-Germain por una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi.

Según informó el periodista Christian Falk, en el Bayern Múnich había expectativa de una sanción mínima (de un partido), que es la suspensión obligatoria tras una tarjeta roja directa.

El club bávaro considera exagerada la decisión del ente europeo y ya solicitó a la UEFA la justificación por escrito para preparar un recurso y buscar la reducción del castigo.

El descontento del Bayern se entiende: Luis Díaz es hoy uno de los futbolistas más determinantes del equipo, pieza fija para el técnico Vincent Kompany y protagonista en la Champions League y Bundesliga.