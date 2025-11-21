Actualizado:
Bayern respalda a Luis Díaz e inicia una disputa con la UEFA
Las diferencias pasan por el castigo impuesto al colombiano luego de la expulsión frente a PSG por Champions League.
En Alemania no cayó nada bien la decisión de la UEFA de sancionar con tres partidos al extremo colombiano Luis Fernando Díaz, tras su expulsión en el duelo frente al Paris Saint-Germain por una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi.
Según informó el periodista Christian Falk, en el Bayern Múnich había expectativa de una sanción mínima (de un partido), que es la suspensión obligatoria tras una tarjeta roja directa.
El club bávaro considera exagerada la decisión del ente europeo y ya solicitó a la UEFA la justificación por escrito para preparar un recurso y buscar la reducción del castigo.
El descontento del Bayern se entiende: Luis Díaz es hoy uno de los futbolistas más determinantes del equipo, pieza fija para el técnico Vincent Kompany y protagonista en la Champions League y Bundesliga.
Estadísticas de Luis Díaz en Bayern Múnich
Las cifras del colombiano lo respaldan: 17 partidos jugados, once goles y cinco asistencias, números que lo convierten en el atacante más influyente del conjunto alemán en lo que va de la temporada.
Ante esto, el club espera presentar en los próximos días un recurso de reposición, con la intención de que la UEFA reduzca la sanción y el jugador pueda volver cuanto antes a la competencia internacional.
Si finalmente se mantienen las tres fechas de castigo, Luis Díaz se perderá los compromisos de Champions ante Arsenal en Londres, Sporting de Lisboa en Alemania y Union Saint-Gilloise, también en condición de local.
Por ahora, Bayern Múnich aguarda la notificación oficial del organismo europeo para avanzar en el proceso y defender a una de sus figuras más importantes del momento.
