Bayern sufriría sensible baja para la final y Flick analiza alternativas

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo que es consciente del peligro que representa la velocidad que tiene en ataque el PSG, pero afirmó que no piensa cambiar muchas cosas en la final de la Liga de Campeones porque su equipo ha tenido éxito con su manera de jugar con una defensa adelantada.

"Nosotros nos caracterizamos que defender alto, lo importante es que logremos presionar la pelota. Cuando nos superen es importante hacer el camino hacia atrás", dijo Flick. "He revisado algunas escenas del partido ante el Lyon y también del partido ante el Barcelona. Es importante cerrar el camino a los pases. Sabemos que el PSG tiene mucha velocidad y que debemos estar atentos, pero en los últimos 10 meses hemos impuesto nuestra filosofía, hemos presionado alto, hemos tenido éxito con ello y no vamos a cambiar mucho", aseguró.

Lea también: Beckenbauer: París Saint-Germain "no tiene puntos débiles"



Flick dijo que esperará al entrenamiento de este sábado para ver el estado de forma de Jerome Boateng, que tuvo problemas musculares en la semifinal contra el Olimpique Lyon. "Jerome va a entrenarse hoy. Me gusta esperar al último entrenamiento para tomar decisiones. Espero que esté en forma", dijo.



En caso de que Boateng causara baja podría ser sustituido por Niklas Süle. Con respecto a Benjamin Pavard, que reapareció al entrar en el segundo tiempo contra el Lyon, dijo que se alegraba de que haya vuelto después de una lesión de tobillo, pero añadió que no está todavía plenamente seguro de que pueda ser una alternativa para el once titular



"Estoy contento de que Benjamin esté aquí. Es un gran logro de nuestro equipo médico y también suyo porque ha trabajado mucho en su recuperación. Respondió cuando lo necesitamos ante el Lyon. Es una opción si lo necesitamos, pero no se si está al cien por cien para empezar como titular. Veremos hoy en el entrenamiento", comentó.

Le puede interesar: ¿Renovación? Así ha cambiado Bayern Munich desde su última final de Champions

Pavard sería una alternativa tanto para el centro de la defensa como para el lateral derecho, lo que permitiría que Joshua Kimmich volviera al centro del campo. Flick admitió que no había tenido tiempo para pensar mucho en lo que significa estar en la final porque siempre ha venido pensando partido a partido y de la misma manera está preparando el duelo contra el PSG.



"No he tenido tiempo para pensar en lo que significa estar aquí. En los entrenamientos hemos hecho grandes progresos. A eso se agrega la mentalidad que ha tenido siempre el equipo", dijo. "Nos hemos venido preparando partido a partido. Hemos procurado dar el mejor rendimiento posible. Ahora es lo mismo", añadió.