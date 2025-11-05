Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 13:24
Benfica vs Bayer Leverkusen EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para Champions
Se disputa una fecha más de la Champions League.
Benfica y Bayer Leverkusen viven una fecha más de la Champions League.
Se espera protagonismo del colombiano Richard Ríos.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 15:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
