Benfica vs Bayer Leverkusen, Champions League
Antena 2
Champions League
Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 13:24

Benfica vs Bayer Leverkusen EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para Champions

Se disputa una fecha más de la Champions League.

Benfica y Bayer Leverkusen viven una fecha más de la Champions League.

Se espera protagonismo del colombiano Richard Ríos.

Siga Benfica vs Bayer Leverkusen EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 16:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00

