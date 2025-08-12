Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 13:24
Benfica Vs Niza EN VIVO HOY 12 de agosto: hora y cómo VER la Champions
Benfica, con Richard Ríos, busca la clasificación en la Champions League.
Benfica, con el mediocampista colombiano Richard Ríos, recibe este martes 12 de agosto en el Estádio da Luz de Lisboa a Niza de Francia en el partido de vuelta de la tercera ronda previa en la UEFA Champions League.
El equipo de Ríos afronta la serie con ventaja, teniendo en cuenta que se impuso en condición de visita 2-0 en el encuentro de ida.
Como local, Benfica tratará de hacerse fuerte para asegurar la clasificación y seguir buscando el boleto a la ronda de grupos de la Champions League.
📋 O nosso 𝗢𝗡𝗭𝗘! #SLBOGCN • #UCL pic.twitter.com/4XA4niSoAj— SL Benfica (@SLBenfica) August 12, 2025
Benfica Vs Niza EN VIVO: hora y cómo VER la Champions League
El partido entre Benfica contra Niza por la tercera ronda previa de la Champions League se disputa este martes 12 de agosto a partir de las 14:00, horario colombiano.
El compromiso no tendrá transmisión oficial en Colombia y se podrá seguir EN VIVO ONLINE por Antena 2 y Antena2.com.
