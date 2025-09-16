Benfica vs Qarabag EN VIVO, 16 de septiembre: hora y canal para ver Champions League

Este martes 16 de septiembre arrancan las emociones de la UEFA Champions League con un vibrante duelo entre el Benfica y el Qarabag, ambos equipos vinieron de atrás disputando las fases previas para sellar la clasificación a la primera instancia de liga con el nuevo formato del año pasado.

Además de todo, será un partido entre jugadores de Colombia. Por los lados del Benfica estará Richard Ríos que ya se ha consolidado en el mediocampo del cuadro portugués con la necesidad de llegar lejos en la competencia. Vale la pena acotar que serán ocho clasificados para los octavos de final. Del noveno al 24 se jugarán Play-Offs para instalarse en los octavos.

Por parte del Qarabag, el cuadro de Azerbaiyán tendrá a Kevin Medina y a Camilo Durán. Sin embargo, Medina tiene más chances de jugar, dado que es titular con el cuadro azerbaiyano.

El Qarabag jugará de visitante en Lisboa en un partido entre dos clubes que jugaron la fase previa. Los de Azerbaiyán tuvieron que lidiar con el Shelbourne, Shkendija y con el Ferencváros para instalarse en la fase de la liga. Por su parte, el Benfica tuvo un camino más complejo.

Los dirigidos por Bruno Lage se vieron las caras con el Niza de Francia y con el Fenerbahce en un duelo complicado, pero que pudieron sacar adelante para sellar el paso a esta primera instancia de la Champions League con el primer formato de la Liga.

BENFICA VS QARABAG EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE: HORA Y CANAL PARA VER LA PRIMERA FECHA ESTE MARTES 16 DE SEPTIEMBRE

El partido entre Benfica vs Qarabag se podrá ver este martes 16 de septiembre por ESPN 3 y Disney +. El partido se jugará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.