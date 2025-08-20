Benfica y Fenerbahce definirán el tiquete de Champions en Portugal

La ida del repechaje de la UEFA Champions League 2025/26 dejó un resultado abierto: Fenerbahçe y Benfica empataron 0-0 en el Sukru Saracoglu Stadium de Estambul, en un duelo cargado de tensión, pocas ocasiones de gol y con gran presencia colombiana. El desenlace de esta llave se trasladará a Lisboa, donde el próximo miércoles 27 de agosto se conocerá al clasificado a la fase de grupos.

Desde el inicio, el encuentro mostró un planteamiento estratégico de alta intensidad. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo sobre la búsqueda de profundidad, lo que redujo el espectáculo ofensivo. La lucha en el mediocampo y las interrupciones fueron una constante, lo que terminó favoreciendo el desarrollo de un compromiso cerrado y con pocas opciones claras.

Uno de los focos del partido fue el desempeño del colombiano Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe. El exjugador de Aston Villa fue titular y tuvo un papel protagónico, aunque su aporte se vio marcado más por la fricción que por la claridad frente al arco. Su presencia generó incomodidad en la defensa portuguesa, pero también estuvo condicionada por una tarjeta amarilla recibida en la primera parte, que lo obligó a moderar su intensidad. Su energía resultó clave para presionar la salida rival, aunque no pudo concretar en ofensiva.

Por el lado contrario, Richard Ríos cumplió un papel fundamental en el mediocampo de Benfica. El volante colombiano fue titular y se consolidó como uno de los jugadores más sólidos del partido, al imponer fuerza en la marca y contribuir en la recuperación de la pelota. Aunque también fue amonestado en la segunda mitad, su actuación le permitió al conjunto lisboeta sostener el equilibrio en un tramo del encuentro en el que jugó en inferioridad numérica. Su capacidad para cerrar espacios y cortar el circuito ofensivo rival fue uno de los puntos altos de la noche.

En cuanto a las ocasiones de peligro, Fenerbahçe tuvo la más clara en el primer tiempo con un cabezazo de Youssef En-Nesyri, bien contenido por el arquero Anatoli Trubin. En el segundo tiempo, un tanto anulado al mismo En-Nesyri por posición adelantada generó la polémica más fuerte de la noche. A pesar de la insistencia local, el equipo turco no encontró la fórmula para abrir el marcador y terminó frustrado en su intento de aprovechar la localía.

El Benfica, por su parte, fue un equipo pragmático. Si bien tuvo menos llegada al área rival, supo resistir con inteligencia y apostó por la experiencia de sus hombres de mediocampo para controlar los ritmos del partido. La expulsión de Florentino Luís en el minuto 71, tras doble amonestación, obligó a los portugueses a redoblar esfuerzos en defensa. En ese contexto, la figura de Richard Ríos cobró aún mayor relevancia, pues su despliegue físico y disciplina táctica fueron determinantes para sostener el empate.

El tramo final del compromiso estuvo marcado por la presión del Fenerbahçe, que intentó aprovechar la superioridad numérica. Sin embargo, careció de precisión en el último pase y no pudo romper la muralla defensiva del Benfica. El arquero Trubin y la firmeza de la zaga lisboeta, liderada por Otamendi, permitieron que el conjunto visitante se marchara con un empate que sabe a victoria, considerando las dificultades afrontadas.

De esta manera, la eliminatoria queda completamente abierta. El 0-0 en Estambul deja al Benfica con la posibilidad de resolver la serie en casa, mientras que el Fenerbahçe estará obligado a buscar el gol en Lisboa para mantener sus aspiraciones en el torneo más importante de clubes en Europa. La presión se trasladará al Estadio Da Luz, donde la exigencia y el ambiente jugarán un papel crucial en la definición.

El aporte de los colombianos marca un contraste interesante en esta eliminatoria. Jhon Durán, aunque más limitado por la amonestación, mostró el carácter que lo caracteriza y demostró ser un atacante difícil de controlar, pese a no encontrar el gol. Richard Ríos, en cambio, sobresalió como uno de los jugadores más importantes del Benfica, consolidándose en el mediocampo y mostrando una madurez que refuerza su proyección internacional.

El choque en Lisboa no solo será determinante para definir quién entra a la fase de grupos de la Champions League, sino también una oportunidad para que ambos futbolistas colombianos ratifiquen su peso en Europa. Si Durán logra canalizar su intensidad hacia la efectividad ofensiva y Ríos mantiene la solidez que exhibió en Estambul, el desenlace podría estar directamente influenciado por el talento cafetero.

En conclusión, la serie entre Fenerbahçe y Benfica dejó una primera parte de ajedrez táctico y pocas emociones, pero con la certeza de que en Portugal el duelo tendrá un tono distinto. Allí se espera más riesgo, más ataque y, sobre todo, el brillo de dos colombianos que han demostrado ser piezas clave en sus equipos.