Borussia Dortmund pierde a Marco Reus para el juego con PSG por Champions

El Borussia Dortmund sumó a su eliminación copera del martes la mala noticia de la lesión de su estrella Marco Reus, que tiene dañado el adductor de la pierna derecha y estará más de un mes de baja, por lo que se perderá el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG.

Reus se lesionó el martes en el encuentro de Copa ante el Werder Bremen, en el que su equipo quedó eliminado, y tuvo que ser sustituido a los 89 minutos por Emre Can.

Le puede interesar: James recibe otra oportunidad: fue convocado por Zidane para la Copa del Rey

During yesterday’s match, Marco Reus sustained a muscle injury that looks to keep him sidelined for up to four weeks.



Get well soon, Captain 🙏 pic.twitter.com/3TyZ4qgpkZ