Borussia Dortmund Vs Athletic Bilbao EN VIVO hora y canal para ver Champions
El Borussia Dortmund se enfrenta al Athletic Club en la segunda fecha de la Champions.
La segunda fecha de la Champions League trae un gran partido entre el Borussia Dortmund y el Athletic Club de Bilbao, el equipo alemán recibe en su estadio a un aguerrido conjunto español que busca su primera victoria en esta competencia desde la temporada 98/99.
En un partido en el que ambos equipos tienen que sumar de a tres el local parte con el favoritismo por como viene jugando, sobre todo teniendo en cuenta que es de los pocos equipos europeos que no han perdido en este arranque de temporada.
Borussia Dortmund entra al duelo con Athletic Bilbao con bastante impulso tras una serie de resultados positivos: viene de conseguir su cuarta victoria consecutiva en Bundesliga al derrotar 2-0 al Mainz, además de mantener una racha de partidos invictos en liga. Su rendimiento defensivo ha subido, mostrando mayor solidez, y ofensivamente siguen siendo una amenaza, especialmente en casa. Kovac ha logrado que el equipo combine buen control del balón con presión alta, algo que buscarán imponer hoy para sacar ventaja.
Athletic Bilbao, por su parte, llega con sensaciones más complicadas. En las últimas jornadas ha tenido dificultades para ser efectivo en ataque, consiguiendo pocos goles y sumando resultados pobres frente a rivales de menor o similar nivel. También enfrenta ciertos problemas físicos en su plantilla, lo que podría afectar su capacidad de mantener el ritmo ante un Dortmund con alta intensidad. Buscarán ajustar líneas defensivas y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe si tienen que jugar más replegados.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Borussia Dortmund y Athletic Club se jugará hoy 1 de octubre de 2025 a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de ESPN 6 y Disney+ Premium.
Col, Ecu, Per: 2:00p.m.
Arg, Uru, Chi: 4:00p.m.