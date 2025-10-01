Borussia Dortmund Vs Athletic Bilbao EN VIVO hora y canal para ver Champions

La segunda fecha de la Champions League trae un gran partido entre el Borussia Dortmund y el Athletic Club de Bilbao, el equipo alemán recibe en su estadio a un aguerrido conjunto español que busca su primera victoria en esta competencia desde la temporada 98/99.

En un partido en el que ambos equipos tienen que sumar de a tres el local parte con el favoritismo por como viene jugando, sobre todo teniendo en cuenta que es de los pocos equipos europeos que no han perdido en este arranque de temporada.