Borussia Dortmund vs Manchester City: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Tras el 2-1 de la ida, el Mánchester City se juega la ocasión de entrar en semifinales de la "Champions" por segunda vez en su historia, enfrente, la estrella del Borussia Dortmund, Erling Haaland, busca una exhibición que aclare su futuro.

BORUSSIA DORTMUND VS MANCHESTER CITY: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Borussia Dortmund vs Manchester City se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN.com, ZonaFutbol, Paramount+, Univision NOW, Univision, TUDN USA, TUDN Radio, TUDN App y En México lo hace ESPN2 Norte, ESPN Play Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

Desde que en 2016 Pep Guardiola llegara al banquillo de los ingleses, las semifinales se han convertido en la obsesión del equipo de los "citizens", tras caer tres veces consecutivas (2018-2019-2020) en cuartos de final.

Pero en su camino se alza el gigantón noruego Haaland (1,94m) cuyo padre, Alf-Inge, jugó tres años en el club de Manchester (2000-2003). Autor de diez goles en la actual temporada de la Liga de Campeones, este joven de solo 20 años se ha convertido en el jugador más deseado por todos los grandes de Europa.

El folletón está en marcha tras las apariciones de su "clan" en Inglaterra y España porque, a pesar de que el Borussia de Dortmund se niega a venderlo, su salida este año del club alemán es más que probable. Y entre los posibles candidatos: Barça, Real Madrid, Chelsea, Liverpool... y el City.

La quinta plaza que ocupa el Borussia de Dortmund en su liga, y que no da acceso a la 'Champions' del año que viene, puede ser un elemento más que precipite la salida de la estrella del Dortmund, así como la de otros jugadores como Jadon Sancho, tentados de buscar un sitio en otros equipos europeos.

El jugador, por su parte, lleva seis partidos sin marcar, tanto con la selección noruega como con el Dortmund, aunque ha dado dos asistencias (una de ellas para que Marco Reus marcara el momentáneo empate en Mánchester).