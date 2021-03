Borussia Dortmund vs Sevilla: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Sevilla se enfrenta al Borussia Dortmund con la misión de remontar en el compromiso de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones el 3-2 en contra sufrido en la ida.

BORUSSIA DORTMUND VS SEVILLA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el partido Borussia Dortmund vs Sevilla se puede ver en Fox Sports Cono Sur e ESPN Play Sur. En España va por Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus. En Estados Unidos transmite ZonaFutbol, TUDN.com, Univision NOW, Paramount+, Galavision, TUDN App y TUDNxtra. En México lo hace Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App y Fox Sports 2 Cono Norte.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

El equipo sevillista afronta el encuentro tras dos golpes consecutivos esta semana en la Copa del Rey y LaLiga.

El miércoles, el equipo andaluz cayó en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey tras ver como el Barcelona le remontaba el 2-0 de la ida para imponerse 3-0 en el Camp Nou.

El sábado, el Sevilla volvió a perder 2-1 con el Elche en el campeonato español, en un nuevo traspiés antes de medirse el martes al conjunto alemán.

Pese a su mala racha de resultados tras haber perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, quiere dejar atrás estos reveses y tratar de llevarse la victoria en el BVB Stadion en Dortmund.

"El equipo está vivo, convencido, ilusionado, con ganas de jugar la vuelta de unos octavos de Champions", afirmó el técnico sevillista en rueda de prensa.

"Será un partido difícil, complicado, pero lo intentaremos con todas nuestras fuerzas y todo nuestro ánimo", añadió.

El conjunto de Lopetegui, que rotó ante el Elche con los ojos puestos en el Borussia, tendrá que marcar al menos dos goles y mantener su portería a cero si quiere lograr el pase a los cuartos de final.