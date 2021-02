Borussia M'gladbach vs Manchester City: dónde va el partido ONLINE EN VIVO

Lanzado hacia un tercer título de campeón de Inglaterra en cinco años con el Manchester City, Pep Guardiola vuelve a una Liga de Campeones donde sus repetidos fiascos ensombrecen su reputación de entrenador de éxito. Por eso, en la ida de octavos de final contra el Borussia Mönchengladbach tendrá que demostrarlo.

BORUSSIA M'GLADBACH VS MANCHESTER CITY: dónde y cómo ver el partido ONLINE EN VIVO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Borussia M'gladbach vs Manchester City se puede ver en Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur. En Estados Unidos transmite ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access, Galavision y En México lo hace Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App.



Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Reubicado en Budapest por las restricciones de entrada en Alemania para luchar contra la propagación de nuevas variantes del covid-19, este partido parece casi un aperitivo para el gigante inglés.

Sus 10 puntos de ventaja en la Premier League, su fase de grupos casi perfecta con 16 puntos de 18 posibles, 13 goles marcados y uno solo encajado, colocan al City como uno de los favoritos de la competición.

Una posición que no ha sonreído especialmente a Guardiola, quien desde los dos títulos conquistados con el FC Barcelona (2009, 2011), ha sufrido regularmente, con Bayern o City, duros fracasos, con polémicas decisiones estratégicas como en la eliminación en cuartos de final frente al Lyon en la pasada edición (3-1).

El técnico no es de los que viven en el arrepentimiento. "Jugamos mejor que el Lyon. Perdimos, pero jugamos mejor. Esta vez intentaremos jugar todavía mejor y ganar", expresó en rueda de prensa.

"No es algo que esté olvidado, pero tampoco es algo que nos dé una motivación extra", aseguró Ilkay Gündogan, también relativizando.