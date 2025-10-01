Cabal se sinceró sobre su lesión: "Me hizo crecer y me ayudó mucho"

"Ahora quiero ayudar al equipo y ganar siempre"

Juan David Cabal sufrió una lesión grave que lo mantuvo fuera de las canchas durante muchos meses. En noviembre de 2024, mientras entrenaba con la Selección Colombia, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Fue operado en Lyon, y el diagnóstico fue claro: no podría volver a jugar esa temporada. Después de un proceso riguroso de rehabilitación de entre seis y ocho meses, finalmente obtuvo el alta médica en septiembre de 2025, regresando con Juventus y marcando nuevamente su presencia en la Serie A.

Pues en la rueda de prensa previa a un nuevo duelo de Champions el colombiano explicó lo que tuvo que vivir.