Mié, 01/10/2025 - 12:15
Cabal se sinceró sobre su lesión: "Me hizo crecer y me ayudó mucho"
En la previa de Champions el colombiano que juega en la Juve habló sobre su lesión.
La Juventus de Turín se enfrenta hoy al Villarreal, en la segunda fecha de esta edición de la Champions italianos y españoles disputarán un partido que promete ser muy parejo y emocionante. En la previa Juan David Cabal habló sobre su lesión y dejó conocer detalles de lo que tuvo que vivir para recuperarse. Además habló de cuales son sus objetivos y como ve el partido frente a su nuevo rival.
"Ahora quiero ayudar al equipo y ganar siempre"
Juan David Cabal sufrió una lesión grave que lo mantuvo fuera de las canchas durante muchos meses. En noviembre de 2024, mientras entrenaba con la Selección Colombia, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Fue operado en Lyon, y el diagnóstico fue claro: no podría volver a jugar esa temporada. Después de un proceso riguroso de rehabilitación de entre seis y ocho meses, finalmente obtuvo el alta médica en septiembre de 2025, regresando con Juventus y marcando nuevamente su presencia en la Serie A.
Pues en la rueda de prensa previa a un nuevo duelo de Champions el colombiano explicó lo que tuvo que vivir.
La larga baja por lesión me ayudó a crecer mucho; aprendí mucho. Ahora quiero ayudar al equipo y ganar siempre.
El jugador surgido de Atlético Nacional también se refirió a su polivalencia en el campo y a la posición que más le gusta ocupar, "¿Mi posición favorita en el campo? No me importa; juego donde pueda ser útil. Me siento cómodo tanto en una defensa de tres, como de lateral. Estoy a disposición del entrenador y de mis compañeros" contestó el colombiano.
El partido frente a Villarreal
Ambos equipos vienen de perder puntos en la primera fecha, el equipo español perdió frente a Tottenham por 1-0 mientras que la Juve rescató un valioso empate en el último minuto frente al Borussia Dortmund. Ahora ambos llegan con la necesidad de ganar para no perder el rastro de los equipos de la parte alta de la tabla.
