Calendario completo y cruces definidos de la Champions League 2025/26

Terminaron de jugarse los playoff de la Champions League y junto con ello se terminaron de concretar los últimos equipos que clasificaron de manera directa a la fase de la liga en donde cada club que logró llegar hasta esta instancia disputará ocho partidos (cuatro como local y cuatro como visitante), frente a ocho rivales distintos.

Se llevó a cabo el sorteo oficial de esta nueva instancia el jueves 28 de agosto en donde se vivirán grandes partidos como los de Real Madrid vs Benfica de Richard Ríos y el campeón de la última edición, PSG vs el equipo de Luis Díaz, Bayern Múnich, los cuales se disputarán a partir del 16 de septiembre hasta el 28 de enero de 2026, donde ya terminará esta fase y quedarán los mejores en las instancias finales que ya tienen su respectivo calendario definido.

Estas serán las fechas de la liga de la Champions

La distribución de los enfrentamientos se realizó a través de un sorteo parcialmente automatizado, en donde los equipos fueron repartidos en primera instancia en cuatro bombos, según su coeficiente UEFA. Luego, cada equipo recibe dos rivales de cada bombo, uno en casa y otro como visitante. La dinámica se repite para cada bombo: el sorteo arranca con los del bombo 1 y sigue hasta el 4, combinando sorteos manuales con decisiones automatizadas para determinar tanto los rivales como la condición de local o visitante.

Los cruces quedaron finalmente definidos con partidos bastante prometedores, con los que se espera se llenen los estadios, y el calendario de cada una de las jornadas será el siguiente: