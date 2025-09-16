Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 14:21
Caos en el Bernabéu: incidentes entre ultras del Marsella y la policía española
Disturbios en la previa de un partido de Champions.
En las ligas sudamericanas se ha vuelto una costumbre los disturbios afuera de los estadios, con problemas con la policía o al ingresar a ver el partido. Sin embargo, esta vez los protagonistas fueron los hinchas de un equipo del viejo continente.
Esta semana vuelve la Champions, la que seguramente es la competición más importante de clubes en el mundo volvió este martes con partidos muy interesantes, Athletic-Arsenal, Juventus-Dortmund o Madrid-Marsella.
Disturbios afuera del Santiago Bernabéu
Fue precisamente en este último partido donde se presentaron disturbios antes de ingresar al estadio, los ultras del equipo francés se vieron envueltos en medio de una pelea con la policía española que tuvo que recurrirá la fuerza para controlar la situación.
🇪🇸— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 16, 2025
Ultras del Marseille se enfrentó a la policía en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.
Escenas lamentables en esta primera jornada de la Champions League.
pic.twitter.com/bWyKWfGxli
El Olympique de Marsella enfrenta al Real Madrid en lo que será su regreso a la máxima competición europea, competición que no juega desde la 22/23. El Real Madrid por su lado busca olvidar la campaña pasada en la que se fue eliminado por el Arsenal en dos partidos en los que se vio completamente superado por el equipo inglés.
Cuando fue la última vez que se enfrentaron
La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la temporada 09/10 en fase de grupos. En esa ocasión se enfrentaron dos veces y en ambas el vencedor fue el equipo español.
En el primer partido como local se impuso 3-0 con dos goles de Cristiano y uno de Kaká, en el segundo partido el Madrid se volvió a imponer, esta vez 3-1 con goles de Albiol y doblete de Cristiano por el Madrid y gol de Lucho González para el Marsella.
Fuente
Antena 2