Caos en el Bernabéu: incidentes entre ultras del Marsella y la policía española

En las ligas sudamericanas se ha vuelto una costumbre los disturbios afuera de los estadios, con problemas con la policía o al ingresar a ver el partido. Sin embargo, esta vez los protagonistas fueron los hinchas de un equipo del viejo continente.

Esta semana vuelve la Champions, la que seguramente es la competición más importante de clubes en el mundo volvió este martes con partidos muy interesantes, Athletic-Arsenal, Juventus-Dortmund o Madrid-Marsella.