Carvajal y la clasificación del Madrid a los octavos de Champions: "Hemos cumplido el objetivo"

Dani Carvajal celebró el pase del Real Madrid a octavos de final de la Liga de Campeones tras su triunfo en la penúltima jornada de la fase de grupos ante el Sheriff (0-3) y aseguró que han "cumplido el objetivo" sin titubear.

"Hemos pasado mucho frío pero el resultado hace que todo sea más agradable. Nos hemos clasificado y hemos cumplido el objetivo", resaltó Carvajal en el micrófono de Movistar. "Los últimos partidos nos había costado mantener la portería a cero, hoy lo hemos podido conseguir y esperamos repetirlo los próximos partidos porque nos asegura puntos", añadió.



Carvajal dedicó elogios al partido de los centrocampistas Casemiro, Luka Modric y Toni Kroos, que dominaron el duelo: "Lo dijo el míster, que son los mejores y lo están demostrando. Están a un nivel altísimo y hoy lo han vuelto a hacer. El partido se ha regido por su ritmo y su calidad".



El liderato de grupo se decidirá en la última jornada, pero Carvajal se queda con que ya han cumplido el primer objetivo, la clasificación a octavos.

"No podíamos titubear con el resultado porque si no te metes en problemas ante el Inter. Esto no para y el domingo tenemos un partido ante un rival muy fuerte como el Sevilla. Jugamos cada tres días, por lo que hay que descansar bien para sumar el máximo número de puntos posibles", destacó.