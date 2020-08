Casemiro: "El factor público nos puede favorecer un poco"

Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, aseguró que jugar la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Etihad ante el Manchester City sin público en las gradas, es un factor que les "puede favorecer un poco" para buscar la remontada de la eliminatoria.



Mire acá: Equipos de leyenda: el Real Madrid de Di Stéfano y las cinco Copas de Europa



"El Manchester City no podrá tener a su favor el factor público, quizás eso nos puede favorecer un poco. Aunque los jugadores son los mismos, el entrenador también y sabemos que la dificultad va a ser la misma. Son un gran equipo", reflexionó en declaraciones a Sporte Interactivo.



Para Casemiro el escenario de la eliminatoria ha cambiado por la ausencia de aficionados. "El fútbol ahora es otro, principalmente por el factor campo porque sin afición el juego es diferente. El Manchester City se ha preparado bien y va a ser un partido muy bonito y muy difícil para los dos equipos. Somos el Real Madrid y sabemos que tenemos posibilidad de pasar".



Centrado en el encuentro de la Liga de Campeones del próximo viernes con el que puede acabar la temporada para el Real Madrid si no levanta la derrota de la ida (1-2), Casemiro no quiso tratar las negociaciones para su ampliación de contrato.



"No es momento de hablar de mi renovación, es momento de hablar del Manchester City. Estamos pensando al cien por cien en eso. El club está en una situación complicada y en el momento oportuno mi agente responderá a esa pregunta", aseguró.



Por último, el centrocampista brasileño dejó un guiño a su compañero Gareth Bale. "Sabe que no es el mejor momento de su carrera pero está trabajando y tiene nuestro apoyo, el del entrenador y el del club. Es importantísimo para nosotros, en cualquier momento puede sorprender, ya lo ha demostrado. Es un jugador decisivo, que hace goles en las finales como en la última Champions que marcó dos".

Puede ver: Real Madrid continúa trabajando "bajo estrictas normas sanitarias"



"Ahora tenemos que ser sinceros y es verdad que no está en su mejor momento, pero cuando lo está es increíble, para mí está en el top tres del mundo porque es rápido, fuerte, va bien de cabeza, tiene gol. Le tengo un cariño inmenso e intento cuidar de él", sentenció.