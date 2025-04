¿Dembélé se pierde la Champions?: Luis Enrique confirma lesión

Iniciaron los partidos de las semifinales de la Champions League y junto con ello llegó también el "primer golpe", el cual fue protagonizad por el PSG, el cual consiguió llevarse una leve ventaja de Inglaterra gracias al gol que anotó el delantero y goleador, Ousmane Dembélé, a tan solo cuatro minutos de haberse dado el pitazo inicial.

Aunque el equipo dirigido por el estratega español, Luis Enrique, llega a rematar la serie en condición de local y con el marcador global a favor, no todo es alentador, ya que en el transcurso del partido que se disputó en el Emirates Stadium, Dembélé causó preocupación en los aficionados, ya que a pesar del gran partido que estaba disputando y de liderar la zona ofensiva, tuvo que ser sustituido sobre el minuto 70 tras una serie de molestias físicas que presentó.

Le puede interesar: Barcelona tira de memoria: Flick se la jugaría con alienación ante Inter

La serie no ha terminado y todavía quedan 90 minutos por disputarse en el Parc des Princes, escenario deportivo en donde auspicia como local el PSG y en donde se hacen fuertes con su hinchada, en especial en la Champions League. Aunque tal como lo dio a conocer el propio mediocampista portugués, Vitinha, y su entrenador, no hay que confiarse frente a un Arsenal que también ha demostrado gran juego en la competencia.

Para este partido, aunque hay ventaja para el equipo parisino, también hay preocupación, ya que no se conoce si podrán llegar a contar con el hombre que les permite llegar con ventaja a este encuentro, Dembélé. El delantero francés no pudo terminar el partido y en rueda de prensa Luis Enrique reveló que efectivamente habría sufrido molestias físicas y la gravedad de estas se darían a conocer una vez se le realicen las respectivas pruebas.

"Ousmane ha sentido una ligera molestia. No sabemos el alcance del problema hasta que haya pruebas. Para la vuelta intentaremos que esté, pero si no está, saldrá otro jugador que esté preparado. No podemos relajarnos, porque con un gol ellos igualan la eliminatoria de nuevo. Ellos no van a tener nada que perder, porque van por detrás de la eliminatoria. Va a ser un partido fascinante para los aficionados al fútbol, pero muy difícil para los entrenadores”.