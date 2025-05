Flick halló al culpable de la eliminación de Barcelona en Champions: ¿Inter "metió mano"?

Finalizó el primer partido de las semifinales de vuelta de la Champions League y junto con ello se conoció al primer equipo finalista de la competencia, Inter de Milán, el cual protagonizó un agónico triunfo en el Estadio San Siro ante Barcelona, el cual se tuvo que ir hasta la prórroga, donde finalmente el compromiso decretaría el 4-3 en el resultado y en el marcador global un amplio 7-6.

Inzaghi alcanzó una nueva final de Champions League junto al cuadro 'nerazzurri', mientras que Hansi Flick, se tuvo que ir con las manos vacías y solo con la ilusión de coronarse con el tan anhelado "triplete". Frente a esta situación, el estratega alemán expresó su tristeza al no haber podido clasificar y también habló de quienes serían los culpables de este acontecimiento, los árbitros, aunque no enfatizó mucho en ello por respeto al gran trabajo que habían hecho sus jugadores.

Declaraciones de Flick sobre el arbitraje y resultado tras la eliminación de Barcelona en Champions

Barcelona se volvió a quedar con las manos vacías en la Champions League tras una sufrida derrota contra Inter de Milán en el Estadio San Siro. Por más que luchó el conjunto 'culé', no pudo darle vuelta al marcador global y, posteriormente, terminaron eliminados de la competencia, alargando la racha de de 10 años en las que no ha podido llegar a una nueva final de la 'orejona'.

Por muy poco el cuadro 'culé' casi logra la épica y se queda con el tan anhelado "triplete", pero Inter de Milán le terminó dando fin a los planes, una situación que dejó a los hinchas, jugadores y propio cuerpo técnico absolutamente decepcionados. Hansi Flick fue de los primeros en reportarse con respecto a la eliminación, felicitó a cada uno de sus futbolistas, la gran labor que cumplió dentro del terreno de juego, pero también habló de una polémica situación con los árbitros del partido.

"No quiero hablar mucho sobre el árbitro, cada decisión "de 50-50" que ha tomado el árbitro ha sido a favor del conjunto italiano. No sería justo para mi equipo, que ha hecho un gran trabajo. Ya le he dicho lo que pensaba de su actuación. He dicho a los jugadores que es normal que estén decepcionados después del partido. Lo tenemos que aceptar, es fútbol, pero podemos estar orgullosos de nuestra actuación. Estoy orgulloso. Estamos eliminados, pero volveremos. Ojalá el año que viene podamos jugar en nuestro estadio con un ambiente como el de hoy".

