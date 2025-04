Koundé estalló tras la clasificación de Barcelona en Champions: "no hemos estado a la altura"

En el marco de los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Champions League iniciaron de la mejor manera, con grandes partidos y resultados bastante sorpresivos, en donde los equipos locales hicieron respetar su casa, pero esto no fue suficiente para que se quedaran con el cupo a las semifinales, por lo que quienes terminaron celebrando fueron Barcelona y PSG.

Sin embargo la fiesta en el conjunto 'culé' no fue como se esperaba, ya que, a pesar de haber llegado como los favoritos para quedarse con la victoria nuevamente tras la aplastante victoria 4-0 que protagonizaron en España, no pudieron mantener su hegemonía y cayeron por un marcador de 3-1 en el Signal Iduna Park, lo que terminó costándoles la victoria y por poco la clasificación a la siguiente instancia de la competencia, situación que no dejó del todo contento al defensor francés, Jules Koundé.

Koundé salió frustrado de la derrota de Barcelona ante Borussia Dortmund

Tuvieron que pasar seis años para volver a ver a Barcelona en una instancia de semifinales de la Champions League y que los hinchas 'culés' se ilusionaran con la mítica sexta 'orejona'. Finalmente lo consiguieron ante un difícil equipo como lo es el Borussia Dortmund, pero esto no se hubiera podido llegar a dar si en el Estadio Olímpico de Montjuic no hubieran sacado una significativa ventaja de 4-0.

Es por ello que Koundé no pudo evitar su frustración con respecto al resultado que se vio en Alemania y dijo que estaba decepcionado porque se había jugado un mal partido, aunque el objetivo que habían alcanzado era demasiado grande. Con todo, Koundé ha señalado que "ilusiona" estar entre los cuatro mejores equipos de Europa y ahora espera formar parte de la historia del 'barca' ratificando el título.

"Era un objetivo muy grande que teníamos en mente desde el inicio de la temporada. Estoy muy contento con la clasificación, hacía seis años que el equipo no lo lograba y hay que valorarlo, pero siendo honesto estoy decepcionado por el partido que hemos hecho. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos jugaban en casa y ante un público extraordinario, que aprieta mucho, y no hemos estado a la altura. Aunque en la segunda parte hemos tenido algo más de control, hemos cometido errores. Ha sido un mal partido".

