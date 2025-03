Liverpool superó una difícil prueba en Champions League al iniciar los octavos de final en donde se tuvieron que medir frente al PSG en condición de visitante, pero lograron sacar una mínima ventaja de un gol para llegar a rematar la serie en el Estadio de Anfield.

Sin embargo, Arne Slot deberá pensar también en la fecha 28 de la Premier League, en donde justamente tendrán la oportunidad de auspiciar como locales enfrentando a Southampton, un partido en el que no pueden dar el "brazo a torcer" y están obligados a ganar para mantener el liderato, sin dejar de lado que tan solo tres días después deberán asumir el partido de vuelta contra el PSG, por lo que el estratega neerlandés tendría que tomar medidas drásticas en cuanto a su equipo titular para ambos enfrentamientos.

Le puede interesar: Daniel Muñoz recibió dos importantes premios en la Premier League

Luis Díaz podría estar ausente en el partido de Champions League contra el PSG

Arne Slot reconoció que Liverpool, a pesar de la gran campaña que ha hecho desde que tomó el mando, ha tenido también una carga significativa de partidos que podría llegar a perjudicar el rendimiento de sus futbolistas y los respectivos resultados, por lo que para esta jornada doble que tendrá que asumir en Premier League y Champions, el sábado 8 de marzo y el martes 11, podría llegar a cambiar el planteamiento táctico con nuevos nombres en la plantilla de futbolistas convocados.

Si hubiera cuatro o cinco días entre el último partido y este probablemente utilizaría el mismo once de nuevo, pero como solo hay dos, tendremos que luchar mucho. Y no es que sea el primer partido que jugamos en tres o cuatro semanas, es probablemente el partido 50 en los últimos tres meses, así que para elegir el once tienes que ver la calidad del rival y sobre todo el estado de forma de los jugadores.