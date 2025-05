Marquinhos reveló el plan del PSG para ganar la Champions League

El brasileño Marquinhos, capitán del PSG, ensalzó la figura del español Luis Enrique, entrenador del equipo parisino, y afirmó que fue "clave desde el primer día" para llegar hasta la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán de este sábado, en el Allianz Arena de Múnich.



"Luis tiene un papel muy importante desde el primer día. No solo trabaja el aspecto físico y táctico, sino el mental. Especialmente en la gestión de las emociones para llevar el partido a donde están nuestros puntos fuertes. Su trabajo nos ha traído hasta aquí. Hemos pasado momentos difíciles y hemos cambiado la situación", declaró en rueda de prensa este viernes.



Marquinhos es uno de los dos jugadores del PSG que perdió la final de 2020. El otro es Kimbembe, pero no jugará.



"Tengo una segunda oportunidad y no la puedo dejar pasar. Estamos motivados para jugar el mejor partido de nuestra vida. Hemos dado el máximo y llegamos en el mejor momento de la temporada. Tenemos que hacer lo que haga falta para cerrar con broche de oro y llevar el trofeo a París", señaló.

"Este año es distinto. En aquella final no había público por el covid. Todos estamos preparados. Solo queda vivir el momento. No es bueno poner mucha presión en los jugadores. Hay que tener un equilibrio", añadió.

El central brasileño está en uno de sus mejores años: "Es uno de los años más felices de mi carrera en el PSG. Me divierto cada día con todos. Creo que ha influido en el resultado. Estoy enamorado de este equipo y es un placer pertenecer a él".



Y reconoció la evolución del club: "Cada día el club ha entendido todo un poco más. Desde que llegué veo cómo ha crecido con la ciudad deportiva, por ejemplo. Con el cuerpo técnico, que nos ha traído hasta aquí, con el entrenador. Aunque seamos jóvenes estamos muy bien preparados para competir en las mejores condiciones".