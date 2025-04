Pellegrini calentó el partido de vuelta entre Real Madrid y Arsenal: "me alegro por Declan"

Una nueva instancia de la Champions League inició y junto con ello llegaron grandes partidos como el de la llave entre Arsenal y Real Madrid, el cual se disputó en primer instancia en casa de los 'gunners' y que terminó con una aplastante victoria con un marcador de 3-0, lo que puede sentenciar fácilmente el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El compromiso tuvo un claro protagonista, el mediocampista de 26 años, Declan Rice, quien se reportó con dos auténticos golazos de tiro libre que dejaron a toda la afición e incluso a los propios rivales impresionados tras la gran definición. Aunque hubo otro personaje que se robó las miradas a pesar de no formar parte de ninguno de los dos equipos, el ingeniero, Manuel Pellegrini, quien expresó una "caliente" opinión c0n respecto a lo ocurrido con su ex pupilo, Rice.

El estratega de 71 años que dirige al Betis, Manuel Pellegrini, afirmó que no está sorprendido por el buen momento por el que pasa el inglés, Declan Rice, a quien tuvo la oportunidad de dirigir en el West Ham y fue en esta nueva oportunidad el autor de un doblete en el triunfo del Arsenal en la Champions League sobre el Real Madrid.

El ingeniero declaró también que lamentaba lo que había pasado el elenco 'merengue', pero que sobre todo estaba satisfecho por lo que había demostrado su antiguo pupilo, ya que fue Pellegrini quien le dio la oportunidad de debutar en las grandes ligas, precisamente con los 'hammers', desde entonces lo ha seguido de cerca y ha visto el gran progreso que ha tenido futbolísticamente.

"De Declan no me sorprende nada que haya hecho dos goles de tiro libre porque le pega muy bien al balón, fue uno de los jugadores al que hicimos debutar en el primer equipo del West Ham United. Se lo merece porque, además, es un jugador muy capacitado y muy serio para entrenar, un gran profesional, así que lo lamento mucho por el Real Madrid y me alegro por Declan."