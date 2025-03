Slot fue con todo en contra el Real Madrid: "ganan incluso si el otro equipo juega mejor"

Los partidos de vuelta de la Champions League ya se encuentran "a la vuelta de la esquina" y Arne Slot ya se prepara para sellar su clasificación a los cuartos de final tras conseguir una leve ventaja en el marcador gracias a la solitaria anotación de Harvey Elliot sobe el cierre del compromiso, justo sobre el minuto 87.

Sin embargo, este no fue un partido del todo bueno para Liverpool, ya que sufrió durante los 90 minutos tras la presión que estaba ejerciendo el PSG y que terminó convirtiendo a Allison Becker en figura del partido tras sus grandes atajadas. Frente a esta situación, Arne Slot se justificó diciendo que que es justo tener un mal partido y aprovechó para compararse con el Real Madrid, el cual tampoco tiene buenos partidos de vez en cuando, pero consigue llevarse la victoria de alguna forma.

El estratega neerlandés de 46 años comienza a pensar desde ya en lo que será el compromiso de vuelta de la Champions League contra el PSG en el Estadio de Anfield. Reconoció que en Francia no pasaron por su mejor momento deportivo, pero tampoco tuvo quejas de la "pobre" victoria y se justificó diciendo que todo equipo tiene partido malos y utilizó el ejemplo del Real Madrid.

Si quieres ganar algo, ya sea la Premier League o la Copa de la Liga, la Champions o la FA Cup, necesitas, algunas veces, tener un partido en el que no juegues tu mejor fútbol y tengas algo de suerte. No hay equipo que juegue los 38 partidos de liga solo con buen fútbol. El Real Madrid es uno de los ejemplos de esto, encuentran una forma de ganar incluso si el otro equipo juega mejor.

Slot habló de la rotación que tendrá la plantilla de Liverpool para enfrentar PSG

Liverpool tendrá que afrontar una serie de partidos consecutivos que afectaría el planteamiento táctico con el que trabaja Arne Slot, ya que la carga será bastante significativa. En Premier League deberá enfrentarse a Southampton el sábado 8 de marzo en el marco de la fecha 28 y está obligado a ganar para mantener su liderato. Además, tres días después, el martes 11 de este mismo mes, disputará un partido clave para definir su continuidad en la Champions League, por lo que Slot confesó que deberá realizar modificaciones en sus plantillas.

Si hubiera cuatro o cinco días entre el último partido y este probablemente utilizaría el mismo once de nuevo, pero como solo hay dos, tendremos que luchar mucho. Y no es que sea el primer partido que jugamos en tres o cuatro semanas, es probablemente el partido 50 en los últimos tres meses, así que para elegir el once tienes que ver la calidad del rival y sobre todo el estado de forma de los jugadores.