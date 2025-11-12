Cargando contenido

Champions League 2025-2026
Mié, 12/11/2025 - 11:27

Bayern Munich vs Arsenal EN VIVO 12 noviembre: cómo ver Champions League

Así podrá ver en vivo el partido entre Bayern Múnich vs Arsenal por la fecha 3 de la Champions League.

Transcurre la tercera fecha de la Champions League Femenina en donde equipos como Bayern Munich y Arsenal buscarán afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones buscando su paso anticipado a los octavos de final . 

Bayern Múnich aprovechará su condición de local para sacar ventaja ante el cuadro parisino y llega con un gran presente deportivo, habiendo iniciando con el pie derecho la Women's Super League con una victoria y un empate que las dejan en la octava casilla.

Mientras que el panorama de Arenal es similar, tras un a derrota en la primera fecha y una victoria ante Benfica que deja el club en la casilla 10 de la competencia. 

A qué hora y cómo VER EN VIVO Bayern Múnich vs Arsenal este 10 de noviembre por la Champions League 

En la tercera fecha de la Champions Legue se enfrentarán Bayern Múnich y Arsenal a partir de las 12:45 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 14:45 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de este enfrentamiento se podrá ver a través de ESPN y Disney +. Además, también podrá seguir el respectivo partido a través de Antena 2  

Antena 2
Champions League femenina

Bayern Munich

Bayern Munich

Champions League

Champions League

Arsenal

Arsenal

Bayern Munich Femenino

Señal en vivo

