Davinson Sánchez no la pasa bien en Champions: autogol lo perjudica

Inició una nueva edición de la Champions League en donde dos de los protagonistas son Frankfurt y Galatasaray, quienes debutan en busca de los tres puntos en Alemania para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque por el momento se los estaría llevando el cuadro alemán tras una victoria parcial 3-1.

Uno de los jugadores a seguir en este compromiso sería Davinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia que viene de una destacada participación en las eliminatorias, pero este buen momento no lo pudo reflejar con su equipo en la Champions, ya que se reportó con autogol que benefició a Frankfurt.

VIDEO: Davinson Sánchez perjudica a Galatasaray en Champions con un autogol

La primera fecha de la fase de la liga de la Champions League comenzó bastante movida, con resultados sorpresivos que dejan a Club Brujas, PSG y Bayern Múnich como líderes de la competencia y, por el momento, a Galatasaray en el fondo de la tabla de posiciones aunque todavía con un largo camino por recorrer.

El cuadro turco en el que milita Davinson Sánchez disputó su primer partido en condición de visitante ante Frankfurt, un duelo que parecía iba a estar parejo, Galatasaray se fue arriba en el marcador de manera muy temprana con gol de Akgun sobre los 8 minutos, pero que no supieron mantener y antes de finalizar la primera parte se fueron abajo 3-1.