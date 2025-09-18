Davinson Sánchez no la pasa bien en Champions: autogol lo perjudica
Davinson Sánchez disputa una nueva edición de la Champions League con Galatasaray y empieza con el pie izquierdo marcando autogol.
Inició una nueva edición de la Champions League en donde dos de los protagonistas son Frankfurt y Galatasaray, quienes debutan en busca de los tres puntos en Alemania para afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque por el momento se los estaría llevando el cuadro alemán tras una victoria parcial 3-1.
Uno de los jugadores a seguir en este compromiso sería Davinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia que viene de una destacada participación en las eliminatorias, pero este buen momento no lo pudo reflejar con su equipo en la Champions, ya que se reportó con autogol que benefició a Frankfurt.
VIDEO: Davinson Sánchez perjudica a Galatasaray en Champions con un autogol
La primera fecha de la fase de la liga de la Champions League comenzó bastante movida, con resultados sorpresivos que dejan a Club Brujas, PSG y Bayern Múnich como líderes de la competencia y, por el momento, a Galatasaray en el fondo de la tabla de posiciones aunque todavía con un largo camino por recorrer.
El cuadro turco en el que milita Davinson Sánchez disputó su primer partido en condición de visitante ante Frankfurt, un duelo que parecía iba a estar parejo, Galatasaray se fue arriba en el marcador de manera muy temprana con gol de Akgun sobre los 8 minutos, pero que no supieron mantener y antes de finalizar la primera parte se fueron abajo 3-1.
En esta remontada del cuadro alemán aportó justamente el defensor central, Davinson Sánchez, quien intentó rechazar una pelota enviada por parte de un atacante de Frankfurt, pero terminó desviándola hacia su propio arco.
Goal 🥅 "Eintracht Frankfurt 1-1 Galatasaray"
⚽️ 37’ Davinson Sánchez (own goal) pic.twitter.com/lBAr69HNAS
Próximo partido de Davinson Sánchez con Galatasaray en Champions League
El Galatasaray ya tiene definido su próximo reto en la UEFA Champions League, donde se enfrentará al poderoso Liverpool el 30 de septiembre de 2025 en Estambul. El conjunto turco buscará aprovechar su localía para dar un golpe importante en la fase de grupos frente a uno de los favoritos del certamen. El choque promete ser vibrante, no solo por la calidad de ambos planteles, sino también por la atmósfera única que se vive en el estadio del Galatasaray, reconocido por la intensidad de su hinchada.