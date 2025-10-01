Luis Suárez dice presente en Champions League con golazo contra Napoli

Llega a su fin la segunda fecha de la Champions League en la que dos de los protagonistas serían Napoli y Sporting Lisboa, los cuales se enfrentarían en el Etadio Diego Armando Maradona, escenario deportivo que sería testigo de una nueva anotación del delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez.

El atacante samario de 27 años no fue titular en el compromiso entre Sporting vs Napoli, pero ingresó como una gran alternativa en el equipo dirigido por Rui Borges, el cual le dio el voto de confianza y no lo decepcionó tras anotar desde el punto penal sobre el minuto 62 para poner el empate parcial.

Luis Suárez rescata con golazo un punto de oro para Sporting en Champions

Un partido bastante parejo se veía venir en Italia tras la llegada de Sporting Lisboa, uno de los equipos más fuertes de Portugal y el cual llegó a demostrarlo justamente en el Estadio Diego Armando Maradona al complicarle la obtención de los tres puntos a la escuadra comandada por parte de Antonio Conte.

Fue precisamente Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia que brilló en la goleada ante Venezuela, el cual se encargó de poner a sufrir a los italianos tras anotar el descuento para Sporting sobre el minuto 62 del compromiso desde la definición del punto penal.