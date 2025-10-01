Cargando contenido

Luis Suárez perjudica a Napoli con golazo para Sporting
Luis Suárez perjudica a Napoli con golazo para Sporting en Champions
AFP
Champions League 2025-2026
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 15:51

Luis Suárez dice presente en Champions League con golazo contra Napoli

Luis Suárez vuelve a anotar gol con la camiseta de Sporting Lisboa y lo hace justo en el empate ante Napoli en Champions.

Llega a su fin la segunda fecha de la Champions League en la que dos de los protagonistas serían Napoli y Sporting Lisboa, los cuales se enfrentarían en el Etadio Diego Armando Maradona, escenario deportivo que sería testigo de una nueva anotación del delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez. 

El atacante samario de 27 años no fue titular en el compromiso entre Sporting vs Napoli, pero ingresó como una gran alternativa en el equipo dirigido por Rui Borges, el cual le dio el voto de confianza y no lo decepcionó tras anotar desde el punto penal sobre el minuto 62 para poner el empate parcial. 

Le puede interesar: Salió entre lágrimas; colombiano de selección se lesionó jugando en su club

Luis Suárez rescata con golazo un punto de oro para Sporting en Champions

Un partido bastante parejo se veía venir en Italia tras la llegada de Sporting Lisboa, uno de los equipos más fuertes de Portugal y el cual llegó a demostrarlo justamente en el Estadio Diego Armando Maradona al complicarle la obtención de los tres puntos a la escuadra comandada por parte de Antonio Conte. 

Fue precisamente Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia que brilló en la goleada ante Venezuela, el cual se encargó de poner a sufrir a los italianos tras anotar el descuento para Sporting sobre el minuto 62 del compromiso desde la definición del punto penal. 

Lea también
Image
Colombia sigue sumando bajas: nueva lesión para amistosos de octubre

Colombia sigue sumando bajas: nueva lesión para amistosos de octubre

Ver más
En otras noticias: ¿Ganó, pero convenció la Sub-20?

Lea también: ¿Miguel Russo se iría de Boca Juniors? Versión en Argentina lo complicaría

¿Cómo le ha ido a Luis Suárez jugando con Sporting Lisboa?

Suárez arribó en el semestre de clausura de la temporada 2025 a Sporting Lisboa desde la segunda división de España jugando con Almería. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de jugar 10 partidos, más de 700 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con seis goles y dos asistencias

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

Imagen
Champions League

Champions League

Imagen
Napoli

Napoli

Imagen

Sporting de Lisboa

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido