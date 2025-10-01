Luis Suárez dice presente en Champions League con golazo contra Napoli
Luis Suárez vuelve a anotar gol con la camiseta de Sporting Lisboa y lo hace justo en el empate ante Napoli en Champions.
Llega a su fin la segunda fecha de la Champions League en la que dos de los protagonistas serían Napoli y Sporting Lisboa, los cuales se enfrentarían en el Etadio Diego Armando Maradona, escenario deportivo que sería testigo de una nueva anotación del delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez.
El atacante samario de 27 años no fue titular en el compromiso entre Sporting vs Napoli, pero ingresó como una gran alternativa en el equipo dirigido por Rui Borges, el cual le dio el voto de confianza y no lo decepcionó tras anotar desde el punto penal sobre el minuto 62 para poner el empate parcial.
Luis Suárez rescata con golazo un punto de oro para Sporting en Champions
Un partido bastante parejo se veía venir en Italia tras la llegada de Sporting Lisboa, uno de los equipos más fuertes de Portugal y el cual llegó a demostrarlo justamente en el Estadio Diego Armando Maradona al complicarle la obtención de los tres puntos a la escuadra comandada por parte de Antonio Conte.
Fue precisamente Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia que brilló en la goleada ante Venezuela, el cual se encargó de poner a sufrir a los italianos tras anotar el descuento para Sporting sobre el minuto 62 del compromiso desde la definición del punto penal.
¿Cómo le ha ido a Luis Suárez jugando con Sporting Lisboa?
Suárez arribó en el semestre de clausura de la temporada 2025 a Sporting Lisboa desde la segunda división de España jugando con Almería. Desde entonces, ha tenido la oportunidad de jugar 10 partidos, más de 700 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con seis goles y dos asistencias.