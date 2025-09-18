Real Madrid clasifica a la Champions League con gol de Linda Caicedo
Real Madrid dice presente en la fase de grupos de la Champions League con gol de Linda Caicedo.
Está llegando a su fin la tercera ronda de la clasificación de la Champions League Femenina, en donde justamente Real Madrid se vuelve a convertir en protagonista al conseguir su cupo a la fase de grupos tras una tranquila goleada sobre Frankfurt en el marcador global y en donde justamente Linda Caicedo se reportó con golazo.
El cuadro 'merengue' dio un paso de gigante en su objetivo de instalarse en la fase de grupos de la UEFA Women’s Champions League 2025/26, tras imponerse con contundencia por 3-0 al Eintracht Frankfurt en el estadio Alfredo Di Stéfano. El conjunto dirigido por Pau Quesada firmó uno de sus encuentros más sólidos de la temporada y la delantera de la Selección Colombia también se encargó de dar un gran aporte.
Real Madrid está en la fase de grupos de la Champions League
Desde los primeros minutos del compromiso, Real Madrid demostró sus intenciones, presionando alto y buscando transiciones rápidas por las bandas. La apertura del marcador llegó en el minuto 9, cuando Naomie Feller se encargó de anotar y llenar de confianza al Real Madrid, que no bajó el ritmo y continuó imponiendo su juego en el mediocampo.
El segundo tanto cayó sobre los últimos minutos de la primera parte gracias a una anotación de Signe Bruun y con el 2-0 en el marcador, el cuadro local se fue al entretiempo con una ventaja importante, mientras el Frankfurt lucía desconcertado, incapaz de encontrar espacios frente a la línea defensiva merengue.
En la segunda parte la idea el conjunto español no cambió, las alemanas intentaron reaccionar adelantando líneas, pero la zaga madrileña, liderada por Kathellen Sousa y Linda Caicedo. Al minuto 60, llegó el golpe definitivo: un error en salida del Eintracht fue aprovechado por la atacante colombiana, quien robó el balón, encaró a la portera y definió con calidad para sellar el 3-0 que desató la euforia en el público del Di Stéfano.
🙌 ¡CLASIFICADAS A LA @UWCL! 🙌— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) September 18, 2025
🏁 FP: @RealMadridFem 3-0 @EintrachtFrauen
⚽ 9' Feller
⚽ 34' @signebruun20
⚽ 60' @Linda__caicedo pic.twitter.com/NoJD9y4Txo
Próximo partido de Linda Caicedo con Real Madrid
El siguiente reto de Linda Caicedo con la camiseta del conjunto 'merengue' llegará en la fecha 4 de la Liga F, en donde auspiciarán como locales ante Deportivo La Coruña el domingo 21 de septiembre.