Real Madrid vs Paris EN VIVO 11 noviembre: cómo ver Champions League

Transcurre la tercera fecha de la Champions League Femenina en donde equipos como Real Madrid y Paris FC buscarán afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones buscando su paso anticipado a los octavos de final .

Real Madrid aprovechará su condición de local para sacar ventaja ante el cuadro parisino y llega con un gran presente deportivo, habiendo iniciando con el pie derecho la Women's Super League con 2 victorias consecutivas que las dejan en la segunda casilla.

El panorama del Paris FC no es tan bueno tras un empate en la primera fecha y una derrota ante Lyon que deja el club en la casilla 13 de la competencia.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Real Madrid vs Paris FC este 11 de noviembre por la Champions League

En la tercera fecha de la Champions Legue se enfrentarán Real Madrid vs Paris FC en el Stamford Bridge a partir de las 15:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 17:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de este enfrentamiento se podrá ver a través de ESPN y Disney +. Además, también podrá seguir el respectivo partido a través de Antena 2