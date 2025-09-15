Champions League 2025: así jugarán los colombianos en la fecha 1

Todo está listo para que inicie una nueva edición de la UEFA Champions League, que en la edición 2025/2026 tendrá la participación de seis futbolistas colombianos.

Luis Díaz (Liverpool), Richard Ríos (Benfica), Luis Javier Suárez (Sporting), Juan David Cabal (Juventus), Kevin Medina (Qarabağ), Dávinson Sánchez (Galatsaray) serán los representantes el país en el certamen de clubes más importantes del planeta.