Cargando contenido

Luis Díaz, Richard Ríos y Dávinson Sánchez en Champions League
Luis Díaz, Richard Ríos y Dávinson Sánchez en Champions League.
Fotos de AFP
Champions League
Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 10:41

Champions League 2025: así jugarán los colombianos en la fecha 1

Seis futbolistas colombianos tendrán actividad en la fecha 1 de la Champions League.

Todo está listo para que inicie una nueva edición de la UEFA Champions League, que en la edición 2025/2026 tendrá la participación de seis futbolistas colombianos. 

Luis Díaz (Liverpool), Richard Ríos (Benfica), Luis Javier Suárez (Sporting), Juan David Cabal (Juventus), Kevin Medina (Qarabağ), Dávinson Sánchez (Galatsaray) serán los representantes el país en el certamen de clubes más importantes del planeta.

Lea también
Image
Bayern le puso tarea a Luis Díaz para debut en Champions ante Chelsea

Bayern le puso tarea a Luis Díaz para el debut en Champions ante Chelsea

Ver más

En la primera fecha de la fase de la liga, los jugadores de Colombia y sus equipos tendrán importantes desafíos en los que tratarán de lograr buenos resultados para encaminarse a la clasificación a la siguiente fase o a la ronda de playoffs.

Lea también
Image
Revelan primeras imágenes del balón oficial para el Mundial 2026

Filtran primeras imágenes del balón oficial para el Mundial 2026

Ver más

Así jugarán los colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Martes 16 de septiembre

Juventus (Juan David Cabal) Vs Borussia Dortmund
Hora: 14:00

Benfica (Richard Ríos) Vs Qarabag (Kevin Medina)
Hora: 14:00

Miércoles 17 de septiembre

Bayern Múnich (Luis Díaz) Vs Chelsea
Hora: 14:00

Jueves 18 de septiembre

Eintracht Frankfurt Vs Galatasaray (Dávinson Sánchez
Hora: 14:00

Sporting (Luis Javier Suárez) Vs Kairat 
Hora: 14:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Champions League

Champions League

Imagen
Benfica

Benfica

Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen

Richard Ríos

Imagen
Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez

Imagen

Transmisión en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido