Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 10:41
Champions League 2025: así jugarán los colombianos en la fecha 1
Seis futbolistas colombianos tendrán actividad en la fecha 1 de la Champions League.
Todo está listo para que inicie una nueva edición de la UEFA Champions League, que en la edición 2025/2026 tendrá la participación de seis futbolistas colombianos.
Luis Díaz (Liverpool), Richard Ríos (Benfica), Luis Javier Suárez (Sporting), Juan David Cabal (Juventus), Kevin Medina (Qarabağ), Dávinson Sánchez (Galatsaray) serán los representantes el país en el certamen de clubes más importantes del planeta.
En la primera fecha de la fase de la liga, los jugadores de Colombia y sus equipos tendrán importantes desafíos en los que tratarán de lograr buenos resultados para encaminarse a la clasificación a la siguiente fase o a la ronda de playoffs.
Así jugarán los colombianos en la fecha 1 de la Champions League
Martes 16 de septiembre
Juventus (Juan David Cabal) Vs Borussia Dortmund
Hora: 14:00
Benfica (Richard Ríos) Vs Qarabag (Kevin Medina)
Hora: 14:00
Miércoles 17 de septiembre
Bayern Múnich (Luis Díaz) Vs Chelsea
Hora: 14:00
Jueves 18 de septiembre
Eintracht Frankfurt Vs Galatasaray (Dávinson Sánchez)
Hora: 14:00
Sporting (Luis Javier Suárez) Vs Kairat
Hora: 14:00
Fuente
Antena 2