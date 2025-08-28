Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 12:11
Champions League 25-26: definidos los rivales de jugadores colombianos
Habrá siete futbolistas 'cafeteros' en la fase liga de la Champions League.
Este jueves 28 de agosto se efectuó el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League, un torneo que si bien solo tiene una tabla con 32 equipos, deber generar al azar los cruces de cada uno de los clubes. En total cada equipo disputa ocho partidos (cuatro como local y cuatro de visitante).
Así, es importante tener en cuenta cuáles serán los rivales de los equipos donde hay colombianos, teniendo presente que solo siete jugadores 'cafeteros' serán partícipes de esta edición de la UEFA Champions League.
Puede leer: Cúcuta tiene acuerdo con su nuevo DT; pasó por Santa Fe y Millonarios
¿Cuáles colombianos juegan la Champions League 2025-26?
Los siete futbolistas colombianos que disputarán la fase liga de la Champions League 2025-26 son: Luis Díaz (Bayern Múnich), Richard Ríos (Benfica), Juan David Cabal (Juventus), Davinson Sánchez (Galatasaray) Alexéi Rojas (Arsenal), Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) y Kevin Medina (Qarabağ).
Los rivales del Bayern Múnich donde milita el extremo Luis Fernando Díaz, son: Chelsea (L), PSG (V), Club Brujas (L), Arsenal (V), Sporting de Lisboa (L), PSV Eindhoven (V), Union Saint-Gilloise de Bélgica (L) y Pafos FC de Chipre (V).
El Benfica de Richard Ríos se cruzará en fase liga de Champions con Real Madrid (L), Chelsea (V), Bayer Leverkusen (L), Juventus (V), Napoli (L), Ajax (V), Qarabag (L) y Newcastle (V).
El defensa central Juan David Cabal, quien ya está recuperado y jugará para la Juventus, se medirá contra Borussia Dortmund (L), Real Madrid (V), Benfica (L), Villarreal (V), Sporting de Lisboa (L), Bodo/Glimt (V), Pafos FC (L) y Mónaco (V).
El Galatasaray del defensa central Davinson Sánchez jugará contra Liverpool (L), Manchester City (V), Atlético de Madrid (L), Eintracht Frankfurt (V), Bodo/Glimt (L), Ajax (V), Union Saint-Gilloise (L) y Mónaco (V).
Le puede interesar: James, 'desesperado', saldría de León y llegaría otro club mexicano
Arsenal, que tiene en sus filas al portero Alexéi Rojas, se enfrentará con Bayern Múnich (L), Inter de Milán (V), Atlético de Madrid (L), Brujas (V), Olympiacos (L), Slavia Praga (V), Kairat Almaty de Kazajistán (L) y Athletic de Bilbao (V).
El Sporting de Lisboa, donde juega Luis Javier Suárez, jugará en esta ronda de la Champions League ante PSG (L), Bayern Múnich (V), Brujas (L), Juventus (V), Olympique de Marsella (L), Napoli (V), Kairat Almaty (L) y Athletic de Bilbao (V).
Qarabağ de Azerbaiyán, con el defensa central Kevin Medina, jugará ante Chelsea (L), Liverpool (V), Eintracht Frankfurt (L), Benfica (V), Ajax (L), Napoli (V), Copenhague (L) y Athletic de Bilbao (V).
Fuente
Antena 2