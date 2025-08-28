Champions League 25-26: definidos los rivales de jugadores colombianos

Este jueves 28 de agosto se efectuó el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League, un torneo que si bien solo tiene una tabla con 32 equipos, deber generar al azar los cruces de cada uno de los clubes. En total cada equipo disputa ocho partidos (cuatro como local y cuatro de visitante).

Así, es importante tener en cuenta cuáles serán los rivales de los equipos donde hay colombianos, teniendo presente que solo siete jugadores 'cafeteros' serán partícipes de esta edición de la UEFA Champions League.

¿Cuáles colombianos juegan la Champions League 2025-26?

Los siete futbolistas colombianos que disputarán la fase liga de la Champions League 2025-26 son: Luis Díaz (Bayern Múnich), Richard Ríos (Benfica), Juan David Cabal (Juventus), Davinson Sánchez (Galatasaray) Alexéi Rojas (Arsenal), Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa) y Kevin Medina (Qarabağ).

Los rivales del Bayern Múnich donde milita el extremo Luis Fernando Díaz, son: Chelsea (L), PSG (V), Club Brujas (L), Arsenal (V), Sporting de Lisboa (L), PSV Eindhoven (V), Union Saint-Gilloise de Bélgica (L) y Pafos FC de Chipre (V).