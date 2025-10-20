Champions League: así jugarán los colombianos en la fecha 3

Se disputa este martes 21 y miércoles 22 de octubre una nueva jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League en la que tendrán participación siete futbolistas colombianos.

El primero en entrar en acción será Richard Ríos, que con la camiseta de Benfica visitará en St. James' Park a Newcastle United.

Se espera que Ríos sume minutos bajo las órdenes de José Mourinho, teniendo en cuenta que el pasado viernes 17 de octubre no fue ni convocado en la victoria de las águilas sobre Chaves en la Taca de Portugal.