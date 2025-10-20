Cargando contenido

Luis Díaz con Bayern Munich
Luis Díaz con Bayern Munich
AFP
Champions League
Champions League: así jugarán los colombianos en la fecha 3

Bayern Múnich, con Luis Díaz, defenderá el primer lugar de la Champions League.

Se disputa este martes 21 y miércoles 22 de octubre una nueva jornada de la fase de la liga de la UEFA Champions League en la que tendrán participación siete futbolistas colombianos.

El primero en entrar en acción será Richard Ríos, que con la camiseta de Benfica visitará en St. James' Park a Newcastle United.

Se espera que Ríos sume minutos bajo las órdenes de José Mourinho, teniendo en cuenta que el pasado viernes 17 de octubre no fue ni convocado en la victoria de las águilas sobre Chaves en la Taca de Portugal.

Por otro lado, el miércoles 22 de octubre, Kevin Medina y Camilo Durán visitarán con Qarabag a Athletic de Bilbao.

Sporting de Lisboa, con el delantero Luis Javier Suárez, recibirá a Marsella y Dávinson Sánchez con Galatasaray enfrentará a Bodo/Glimt.

Finalmente, Bayern Múnich, con Luis Fernando Díaz como gran figura, recibirá al Club Brujas, y Juventus con Juan David Cabal visitarán en partidazo a Real Madrid.

Partidos de los colombianos en la semana en Champions League

 

Martes 21 de octubre

Newcastle Vs Benfica (Richard Ríos) 


Miércoles 22 de octubre

Athletic Vs Qarabag (Kevin Medina y Camilo Durán) 

Sporting (Luis Suárez) Vs Marsella 

Galatasaray (Dávinson Sánchez) Vs Bodo/Glimt

Bayern Múnich (Luis Díaz) Vs Club Brujas

Real Madrid Vs Juventus (Juan David Cabal)

