Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 17:56
Champions League: así le fue a los colombianos este martes en la fecha 5
Cuatro 'cafeteros' tuvieron acción y uno de ellos fue figura pese a que su equipo perdió.
La jornada de este martes 28 de noviembre en la Champions League dejó un balance irregular para los futbolistas colombianos. La quinta fecha avanzó con protagonismo cafetero en varias canchas de Europa.
Puede leer: Equipo de la Liga Betplay cambiaría de sede y jugaría en Cartagena
En Ámsterdam, Richard Ríos fue titular en la derrota 2-0 del Ajax ante Benfica. El colombiano disputó los 90 minutos y recibió una calificación de 6,8. Acertó el 90 % de sus pases, pero tuvo dificultades en los duelos individuales, ganando solo tres de los diez que disputó, en un partido donde su equipo volvió a mostrar fragilidad.
El mejor rendimiento tricolor de la jornada llegó desde Turquía. A pesar de la derrota 0-1 del Galatasaray frente a Union Saint-Gilloise, Davinson Sánchez fue la gran figura del partido. El defensor jugó los 90 minutos, vio la tarjeta amarilla y aun así obtuvo una calificación de 7,6, la más alta del compromiso, gracias a sus diez duelos ganados, tres despejes, dos bloqueos y una recuperación clave.
En Noruega, Juan David Cabal tuvo un ingreso complicado en la victoria 2-3 de Juventus sobre Bodo/Glimt. El lateral colombiano entró al minuto 75 y recibió una calificación de 6,0, marcada por una amarilla, un penal cometido y la pérdida del único duelo directo que enfrentó.
Camilo Durán tampoco tuvo su mejor presentación en la caída 2-0 del Qarabag ante Napoli. El delantero cafetero jugó 76 minutos, obtuvo un puntaje de 6,2 y apenas logró generar dos remates: uno controlado por el arquero y otro bloqueado por un defensor italiano.
Otros resultados del martes por Champions League
Más allá del rendimiento de los colombianos, la jornada dejó otros resultados relevantes. Olympique de Marsella venció 2-1 a Newcastle en Francia, mientras que Borussia Dortmund goleó 4-0 a Villarreal.
Le puede interesar: Didier Moreno sería nuevo jugador de un 'grande' de la Liga Betplay
En Londres, Chelsea sorprendió con una contundente victoria 3-0 sobre Barcelona, en uno de los duelos más llamativos del día. Por su parte, Manchester City cayó 0-2 frente al sólido Bayer Leverkusen.
La fecha se cerró con el empate 0-0 entre Slavia Praga y Athletic de Bilbao, en un compromiso áspero y sin muchas emociones. Con un rendimiento mixto de los futbolistas colombianos, la última jornada de la fase de grupos será clave para varios de ellos.
Fuente
Antena 2