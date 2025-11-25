Champions League: así le fue a los colombianos este martes en la fecha 5

La jornada de este martes 28 de noviembre en la Champions League dejó un balance irregular para los futbolistas colombianos. La quinta fecha avanzó con protagonismo cafetero en varias canchas de Europa.

En Ámsterdam, Richard Ríos fue titular en la derrota 2-0 del Ajax ante Benfica. El colombiano disputó los 90 minutos y recibió una calificación de 6,8. Acertó el 90 % de sus pases, pero tuvo dificultades en los duelos individuales, ganando solo tres de los diez que disputó, en un partido donde su equipo volvió a mostrar fragilidad.

El mejor rendimiento tricolor de la jornada llegó desde Turquía. A pesar de la derrota 0-1 del Galatasaray frente a Union Saint-Gilloise, Davinson Sánchez fue la gran figura del partido. El defensor jugó los 90 minutos, vio la tarjeta amarilla y aun así obtuvo una calificación de 7,6, la más alta del compromiso, gracias a sus diez duelos ganados, tres despejes, dos bloqueos y una recuperación clave.

En Noruega, Juan David Cabal tuvo un ingreso complicado en la victoria 2-3 de Juventus sobre Bodo/Glimt. El lateral colombiano entró al minuto 75 y recibió una calificación de 6,0, marcada por una amarilla, un penal cometido y la pérdida del único duelo directo que enfrentó.