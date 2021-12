Champions League: así quedaron los octavos tras el nuevo sorteo

Este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo la realización del sorteo de los octavos de final de la Champions League 21/22 en la sede de la UEFA en Suiza.

Vea también: Europa League: cuáles son los cruces de la próxima ronda y cuándo se juegan

Tras la realización en primer momento, se presentaron algunas irregularidades, y de manera inédita el máximo ente del fútbol en el 'viejo continente' decidió llevar a cabo la repetición del sorteo.

De tal forma, luego de la repetición del sorteo, quedaron definidos los partidos de la ronda de 16 equipos, los cuales darán inicio en casa de aquellos que finalizaron la fase de grupos en la segunda posición, para cerrar en los estadios de los primeros de cada zona.

Asimismo, se mantuvo la norma de evitar los cruces entre equipos de un mismo país al igual que para la Europa League y la Conference, y no se podrá topar clubes que se hayan enfrentado en fase de grupos.

Champions League: así quedaron los octavos tras el segundo sorteo este lunes

Salzburgo (Aut) vs Bayern Munich (Ale)

Sporting de Lisboa (Por) vs Manchester City (Ing)

Benfica (Por) vs Ajax (Hol)

Chelsea (Ing) vs Lille (Fra)

Atlético de Madrid (Esp) vs Manchester United (Ing)

Villarreal (Esp) vs Juventus (Ita)

Inter de Milán (Ita) vs Liverpool (Ing)

PSG (Fra) vs Rea Madrid (Esp)

Le puede interesar: Matías Mier, muy cerca de firmar con un equipo colombiano para 2022

Cuándo se jugarán los partidos de los octavos de final de la Champions League

Ahora, en cuanto a las fechas, está pactado para que los duelos de ida se desarrollen entre el 15 y 16 de febrero del año próximo, mientras la vuelta de los encuentros se jugará el 8 y 9 de marzo.