Champions League: Así se jugará la segunda ronda previa

Las eliminatorias Dinamo Kiev-Fenerbahce y Maccabi Haifa-Olympiacos son dos de las confrontaciones más destacadas de la segunda eliminatoria de clasificación para la Liga de Campeones 2022/23, según el sorteo celebrado este miércoles en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El choque entre ucranianos y turcos pertenece a la denominada ruta de la liga, por la que también se enfrentarán el Midtjylland danés y el AEK Larnaca chipriota, mientras que el que dirimirán israelíes y helenos corresponde a la ruta de campeones.

Esta segunda eliminatoria de clasificación se disputará los días 19/20 y 26/27 de julio. La primera tendrá lugar el 5/6 y 12/13 del mismo mes.

Los ganadores accederán a la tercera ronda de clasificación, en tanto que los perdedores pasarán a la misma instancia de la Liga Europa.

- Emparejamientos:

Ruta campeones:

Grupo1

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) - Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

Dinamo (CRO) Zagreb - Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) - Zürich (SUI)

Grupo 2

HJK (FIN) / RFS (LVA) - Viktoria Plzen (CZE)

The New Saints (WAL) / Linfield (NIR) - Bodø/Glimt (NOR) / KÍ (FRO)

Ballkani (KOS) / Zalgiris (LTU) - Malmö (SWE) / Ganador ronda preliminar

Grupo 3

Ludogorets (BUL) / Sutjeska (MNE) - Shamrock Rovers (IRL) / Hibernians (MLT)

Maribor (SLO) / Shakhtyor Soligorsk (BLR) - Zrinjski (BIH) / Sheriff (MDA)

Maccabi Haifa (ISR) - Olympiacos (GRE)

Pyunik (ARM) / CFR Cluj (RUM) - Diddeleng (LUX) / Tirana (ALB)

Ruta Liga

Midtjylland (DEN) - AEK Larnaca (CYP)

Dinamo Kiev (UKR) - Fenerbahçe (TUR)