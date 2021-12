Champions League: cómo quedaron los cruces de octavos y cuándo se jugarán

Este lunes 13 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2021/22, en la sede de la UEFA en Suiza, en donde tras sacar las balotas, se definieron los interesantes cruces.

Para este sorteo, era importante que no se podían cruzar en octavos equipos de un mismo país ni aquellos que hubieran compartido zona en la fase de grupos.

De tal manera, con los duelos entre Atlético de Madrid vs Bayern Múnich, y PSG vs Manchester United como los más interesantes, se definieron los demás encuentros.

El actual campeón de la Europa League, Villarreal, se enfrentará a Manchester City comenzando al serie en España; por su parte habrá duelo ibérico, pues Benfica jugará frente a Real Madrid.

Entre tanto, el austriaco Salzburgo se verá las caras frente al Liverpool de Klopp, a la par de que Inter de Milán y Ajax chocarán en una serie con dos equipos que ya han levantado la 'orejona'.

Asimismo, Sporting de Lisboa jugará frente a Juventus de Juan Guillermo Cuadrado -único colombiano en Champions- por un cupo en cuartos; mientras Chelsea y Lille iniciarán la llave en Inglaterra.

Cómo quedaron las llaves de octavos de final de Champions League

Benfica vs Real Madrid

Villarreal vs Manchester City

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Salzburgo vs Liverpool

Inter de Milán vs Ajax

Sporting de Lisboa vs Juventus

PSG vs Manchester United

Chelsea vs Lille

Es menester que las llaves iniciarán en la casa de los equipos que están ubicado a la izquierda, pues todos ellos terminaron como segundos en sus grupos.

Cuándo se juegan los partidos de octavos de Champions

En lo que tiene que ver con las fechas, se jugarán los días 15 y 16 de marzo los partidos de ida, mientras entre el 8 y 9 de marzo se jugarán los duelos definitivos en casa de los que terminaron líderes en sus zonas.