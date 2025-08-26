Champions League: confirmados tres clasificados para la Fase de liga

Poco a poco, se empiezan a definir todos los clasificados para disputar la fase de la liga de la Champions League. Con vibrantes encuentros como Benfica vs Fenerbahce o Brujas vs Rangers, este martes se disputaron los primeros juegos de vuelta que dejaron a tres nuevos participantes en el cuadro principal de la Liga de Campeones.

Con eso en mente, Kairat de Kazajistán enfrentó al Celtic, Pafos se vio con el Estrella Roja de Belgrado y Sturm contra Bodo. Hubo sorpresas en los partidos de vuelta, especialmente por la eliminación del equipo de Glasgow, Escocia que perdió la serie en los lanzamientos desde el punto penal.

A su vez, Pafos de Chipre también dejó de lado a Estrella Roja que habitualmente participaba en la fase de grupos con el anterior formato y en la primera Liga de Campeones de 36 clubes.

LOS TRES CLASIFICADOS PARA LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26

Se disputaron tres encuentros de los seis que quedaban por disputarse para dejar listo a los últimos clasificados para la fase de liga. Con el nuevo formato, los 36 clubes deberán enfrentarse a la espera del sorteo y clasificarán los primeros ocho a octavos de final, mientras que del noveno al 24 se disputarán los Play-Offs.

En ese sentido, este martes Kairat dio la gran sorpresa igualando sin goles en condición de local contra el Celtic de Glasgow. Con ese resultado tuvieron que definir todo desde los lanzamientos desde el punto penal. Los escoceses no pudieron dar el golpe y hubo sorpresa con el triunfo kazako de 3-2.

Pafos superó a Estrella Roja en la ida en Serbia con un marcador de 2-1 y en la vuelta igualó en Chipre a un tanto. De manera agónica, Jajá puso el empate para evitar los penales y pasar a la fase de la liga.

Por su parte, en el último encuentro, Sturm respetó la casa superando al Bodo con un 2-1, pero no pudieron revertir una serie marcada por el dominio de los noruegos que en la ida ganaron 5-0. Bajo esas condiciones, el resultado final fue de 2-6 para el Bodo que se quedó con otro cupo.

QUEDAN CUATRO EQUIPOS POR SELLAR SUS CLASIFICACIONES A LA FASE DE LA LIGA

Después de las jornadas de fase previa de este martes y las clasificaciones de Pafos, Kairat y de Bodo, queda por conocer a otros cuatro clubes que disputarán la fase de la liga de la Champions League que iniciará en el mes de septiembre.

Qarabag se verá las caras con el Ferencváros, Benfica enfrentará al Fenerbahce, Rangers visitará a Brujas, mientras que el Copenhague recibirá al Basel de Suiza. Esos serán los últimos boletos para definir el sorteo y dar comienzo a la nueva edición de una Champions League con el mismo formato de la fase de liga igual que la del año pasado.