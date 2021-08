Champions League: Young Boys, Malmo y Benfica clasifican a la fase de grupos

Young Boys de Suiza, Malmo de Suecia y Benfica de Portugal clasificaron este martes 24 de agosto a la fase de grupos de la UEFA Champions League de la temporada 2021-2022 al superar la tercera ronda previa.

El equipo suizo aseguró su boleto al derrotar en condición de visita 3-2 a Ferencvaros de Hungría en el partido de vuelta y con un global de 6-4 se confirmó en una ronda más de la Champions.

Lea también: La delirante oferta del Real Madrid por Mbappé; PSG contras las cuerdas

Por otro lado, Malmo sufrió más de la cuenta y a pesar de perder 2-1 con Ludogorest de Bulgaria como visitante en el encuentro de vuelta, la goleada 3-0 en casa de la ida le sirvió para imponerse con un global de 2-1.

Finalmente, Benfica de Portugal eliminó en la tercera ronda previa de la Champions League a PSV Eindhoven de los Países Bajos. El partido de vuelta terminó igualado sin goles, por lo que el 2-1 de la ida determinó el resultado.

Le puede interesar: ¿Se queda? Boca tomó una decisión sobre el futuro de Campuzano

Este miércoles se conocerán los últimos tres clubes clasificados en los partidos:

Shakhtar Donetsk (1) Vs. (0) Mónaco

Brondby (1) Vs. (2) Salzburgo

Dinamo Zagreb (0) Vs. (3) Sheriff