Champions: Mbappé contra su nuevo club, la aparición de Luis Díaz y el regreso de Inter

El choque de Kylian Mbappe, delantero del París Saint Germain, contra su posible futuro; la duda Bayern Múnich tras encajar cuatro goles en el primer tiempo frente al Bochum; el regreso del Inter a las eliminatorias de la Liga de Campeones después de una década; el momento de Pablo Sarabia en el Sporting de Lisboa y el examen para favoritos al título como Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich, Manchester City y el propio PSG son cinco perspectivas para observar el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Vea también: James le dio la 'bienvenida' al nuevo DT de Al Rayyan: la frase con la que lo recibió

A cuatro meses y medio del fin de su contrato con el París Saint Germain, el Real Madrid surge en su camino en la Liga de Campeones. También probablemente en su futuro. No ha tomado ninguna decisión, según advertía el delantero Kylian Mbappé en sus declaraciones recientes, aunque cada giro, cada palabra, cada gesto, lo alejan más del Parque de los Príncipes, donde este martes recibe al conjunto blanco, que aguarda si puede disponer de Karim Benzema.

Mbappe ha marcado seis goles en sus siete partidos de 2022, dos en los dos últimos, y 21 a lo largo de toda la temporada en sus 31 duelos. Ha participado en 39 tantos, entre goles y asistencias, en este ejercicio, en el que quiere más: la Liga de Campeones. Aún no la ha ganado el fenomenal campeón del mundo francés, finalista hace dos años y semifinalista la pasada campaña. En los seis choques de la primera fase, marcó cuatro goles y dio otro siete, con lo que ha intervenido de manera esencial en once de las trece dianas de su equipo en el torneo.

Siempre entre los favoritos al título, el reencuentro del poderoso campeón alemán Bayern Múnich con la Liga de Campeones viene entre las dudas de su derrota del pasado sábado en la Bundesliga contra el Bochum (4-2), que le marcó cuatro goles en el primer tiempo, en apenas 30 minutos, entre el 14 y el 44, a pesar de que Robert Lewandowski le había dado ventaja antes. Fue su segunda derrota en las últimas cinco jornadas, mientras se aproxima el Salzburgo.

Si afecta o no este tropiezo al conjunto alemán está por ver en el duelo del próximo miércoles contra el equipo de Adeyemi (Salzburgo), presente y futuro de la selección alemana, adversario directo ahora y más aún en unos meses, cuando su fichaje por el Borussia Dortmund se transforme en un hecho. En su territorio ganó sus tres encuentros de la primera fase: 2-1 al Lille, 3-1 al Wolfsburgo y 1-0 al Sevilla. Una advertencia para el equipo de Nagelsmann.

Cuando se enfrente el próximo miércoles al Liverpool en el estadio Giuseppe Meazza de Milán habrá transcurrido ya casi una década del último duelo del Inter en los octavos de final de la Liga de Campeones: el 13 de marzo de 2012, en el mismo escenario, cuando Brandao marcó el 2-1 para el Marsella que clasificó al conjunto francés y eliminó al italiano, el campeón de Europa dos años antes, en 2009-10, que, de pronto, 'desapareció' de la 'Champions'.

Desde entonces, no había vuelto a jugar los octavos de final de la Liga de Campeones. No había ni siquiera disputado la competición hasta este curso, en un recorrido irrelevante por la Liga Europa para un equipo que ha sido campeón en tres ocasiones de la Copa de Europa. En 1964, 1965 y 2010, además de subcampeón en otras dos. Necesita reencontrar su pasado. No es nada fácil. Enfrente está el Liverpool, campeón en seis ocasiones, la última en 2019.

Este martes, el Manchester City visita Lisboa, al Sporting y a Pablo Sarabia, cuyo protagonismo es indiscutible en el segundo de la tabla en la Liga portuguesa. El atacante internacional español ha marcado nueve goles y ha dado cinco asistencias en sus últimos dieciséis duelos con el conjunto verdiblanco. Es decir, ha participado en catorce dianas en ese tramo, en el que se ha transformado en la figura del bloque lisboeta, que tiene un desafío enorme.

Sobre el papel, la diferencia es sustancial entre el conjunto portugués y el grupo que entrena Pep Guardiola, que se ha mantenido invicto en los últimos doce choques, con once triunfos y un empate. Su última derrota fue el pasado 7 de diciembre, precisamente en la Liga de Campeones, frente al Leipzig. El Sporting encadena cinco choques sin perder.

Le puede interesar: Mbappé al Real Madrid: cuánto ganará, hasta cuándo firmará y qué prima extra recibirá el jugador

Menos el Chelsea, que se enfrentará al Lille la semana que viene, en la primera sesión de los octavos de final, entre este martes y miércoles, aparecen en la competición todos los favoritos al título del torneo: el Real Madrid, el París Saint Germain, el Bayern Múnich, el Manchester City y el Liverpool, todos lejos de su público salvo el conjunto parisino.

No hay términos medios para ellos. Tampoco excusas. Una eliminación en los octavos de final no entra en sus planes cuando diseñaron sus plantillas, sus proyectos y sus presupuestos de la actual temporada.