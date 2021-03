Chelsea vs Atlético de Madrid: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Componer otra hazaña europea como la del año pasado ante el Liverpool, de nuevo contra un equipo inglés, el Chelsea y con un 0-1 adverso de la ida como 'local' en Bucarest (Rumanía), o asumir el fracaso de una eliminación son las dos opciones de un Atlético de Madrid obligado a ganar en Londres.

Su conservador planteamiento de la ida, en el exilio obligado por la pandemia en Bucarest, fue castigado por un bello gol de chilena del francés Olivier Giroud y no le ofrece otra opción que ganar. Un 0-1 iguala la eliminatoria y la trasladaría a la prórroga o los penaltis. Cualquier victoria con dos o más goles para el Atlético le llevaría a cuartos por el valor doble de los tantos visitantes.

Ante un Chelsea que lleva trece partidos sin conocer la derrota, tantos como se cuentan desde la llegada del alemán Thomas Tuchel a Stamford Bridge, el Atlético confía su futuro europeo a dos elementos en los que ha flaqueado últimamente: la contundencia ofensiva y la seguridad en defensa.

Después de irse de vacío en una cancha favorable como Getafe (0-0) donde hasta este sábado había marcado 34 goles en los últimos nueve años sin encajar ninguno, se antoja perentorio que el delantero uruguayo Luis Suárez rompa una de sus peores rachas: un lustro sin marcar fuera de casa en la Liga de Campeones, desde el 16 de septiembre de 2015 en Roma (1-1) cuando militaba en el Barcelona.

"Posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha que comentan, ¿no? ¿Por qué no? Mañana puede ser un día muy bonito", apeló al optimismo en la previa el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, que confirmó la titularidad del portugués Joao Félix, más fuera que dentro en los últimos meses -suplente en siete de los últimos doce duelos oficiales- y en busca de una reivindicación.

Chelsea vs Atlético de Madrid: hora, canal de Tv y cómo verlo por internet

