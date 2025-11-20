Chelsea vs Barcelona EN VIVO, 20 de noviembre: hora y canal Champions Femenina

La UEFA Champions League sigue dando de qué hablar con la primera derrota del Real Madrid que perdió una oportunidad de oro para seguir en la pelea por la parte alta y por las cuatro casillas de clasificación directa para los cuartos de final. Con el nuevo formato, Barcelona sigue demostrando que reina en Europa y podría dar un golpe de autoridad en esta cuarta fecha.

Barcelona podría quedar con el liderato en soledad, siempre y cuando sume de a tres en su salida a Inglaterra en donde enfrentará al Chelsea, un rival que ya ha puesto en problemas a las azulgranas en anteriores ediciones de la Liga de Campeones.

Las azulgranas vienen inspiradas después de golear al Real Madrid con un contundente 4-0 y ahora deberá revalidar lo hecho en la Liga de España en la Champions League. Con la victoria firmaría puntaje perfecto con 12 puntos de 12 posibles.

Por otro lado, el Chelsea podría tomar el liderato compartido si respeta la casa y supera al Barcelona. Si esto sucede, las londinenses llegarían a diez unidades, misma línea del Olympique de Lyon. Un vibrante partido entre inglesas y españolas, que, seguramente, dará de qué hablar por el nivel de ambas escuadras en sus respectivas ligas.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER CHELSEA VS BARCELONA ESTE JUEVES 20 DE NOVIEMBRE POR LA CUARTA FECHA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre el Chelsea y el Barcelona de este jueves 20 de noviembre por la cuarta jornada de la Liga de Campeones Femenina arrancará a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por medio de la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO CHELSEA VS BARCELONA

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.