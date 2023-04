El Barcelona femenino, que este sábado juega la ida de la semifinal de la Liga de Campeones de fútbol en Stamford Bridge ante el Chelsea, recupera para la cita a dos jugadoras importantes: la centrocampista Claudia Pina y la delantera Asisat Oshoala.



La de Montcada i Reixac se lesionó hace más de un mes en el tobillo derecho y Jonatan Giráldez no ha querido arriesgarse hasta que estuviera totalmente recuperada, por lo que hoy recibió el alta médica.



También recibió el ok de los médicos la nigeriana Asisat Oshoala, que había sido baja por diferentes problemas físicos. Con estas dos altas, Giraldez tiene prácticamente disponible a todo el equipo con la excepción de Alexia Putellas.



La doble ganadora del 'Balón de Oro' viajó con el resto del equipo, aunque no está en condiciones de jugar. Existe la posibilidad de que Alexia podría estar disponible para el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves en el Spotify Camp Nou.

Chelsea vs Barcelona EN VIVO: hora y canal este sábado por la Champions Femenina

El partido Chelsea vs Barcelona de este sábado 22 de abril se podrá ver en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN; además, se podrán seguir todas las emociones por Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 6:30

México: 5:30

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 7:30

Argentina y Chile: 8:30

Estados Unidos: 7:30 (este), 3:30 (pacífico)