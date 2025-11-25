Actualizado:
Chelsea Vs Barcelona EN VIVO HOY 25 noviembre: hora y cómo ver la Champions
Chelsea y Barcelona se enfrentan en la fecha 5 de la Champions League.
Chelsea recibe este martes 25 de noviembre al FC Barcelona en Stamford Bridge en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada en la UEFA Champions League.
Los blues y culés llegan al compromiso con realidades similares en el certamen, ya que ambos registran dos victorias, un empate y una derrota, que les permiten tener siete unidades.
En la jornada anterior, Chelsea sufrió para empatar en condición de visita con Qarabag, mientras que Barcelona se tuvo que esforzar más de la cuenta para igualara 3-3 con el Club Brujas.
Chelsea Vs Barcelona EN VIVO HOY 25 de noviembre: hora y cómo VER la Champions League
El partido entre Chelsea contra Barcelona por la fecha 5 de la UEFA Champions League se juega este martes 25 de noviembre a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano. El partido se podrá VER EN VIVO por Disney + y ESPN.
