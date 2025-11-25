Chelsea Vs Barcelona EN VIVO HOY 25 noviembre: hora y cómo ver la Champions

Chelsea recibe este martes 25 de noviembre al FC Barcelona en Stamford Bridge en uno de los partidos más atractivos de la quinta jornada en la UEFA Champions League.

Los blues y culés llegan al compromiso con realidades similares en el certamen, ya que ambos registran dos victorias, un empate y una derrota, que les permiten tener siete unidades.

En la jornada anterior, Chelsea sufrió para empatar en condición de visita con Qarabag, mientras que Barcelona se tuvo que esforzar más de la cuenta para igualara 3-3 con el Club Brujas.