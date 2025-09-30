Chelsea vs Benfica EN VIVO hora y canal para ver a Ríos en Champions hoy

Chelsea llega a este partido de la Champions en un momento de altibajos: su rendimiento en la liga ha sido irregular, con victorias, empates y derrotas alternándose, lo que refleja una falta de consistencia en su juego. Además, el equipo necesita imponerse con autoridad ante rivales fuertes para reafirmar sus aspiraciones en la competencia continental.

Benfica, por su parte, aterriza al duelo con un buen arranque en su liga doméstica, mostrando un rendimiento sólido y equilibrado. Con José Mourinho al mando, el club portugués espera aprovechar su capacidad para plantear partidos cerrados, buscar espacios y sorprender lejos de casa, con la ambición de imponerse ante un rival exigente como Chelsea.