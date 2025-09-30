Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 11:18
Chelsea vs Benfica EN VIVO hora y canal para ver a Ríos en Champions hoy
En la segunda jornada de la Champions el Chelsea recibe al Benfica de Richard Ríos.
Por la segunda fecha de esta edición de la Champions League el Chelsea recibe al Benfica en un duelo de necesitados. Ambos equipos perdieron su primer partido frente al Bayern y Qarabag respectivamente. El equipo de Richard Ríos buscará retomar el buen rumbo de la mano de Mourinho quien visitará Stamford Bridge nuevamente, lugar donde creó historia.
Chelsea llega a este partido de la Champions en un momento de altibajos: su rendimiento en la liga ha sido irregular, con victorias, empates y derrotas alternándose, lo que refleja una falta de consistencia en su juego. Además, el equipo necesita imponerse con autoridad ante rivales fuertes para reafirmar sus aspiraciones en la competencia continental.
Benfica, por su parte, aterriza al duelo con un buen arranque en su liga doméstica, mostrando un rendimiento sólido y equilibrado. Con José Mourinho al mando, el club portugués espera aprovechar su capacidad para plantear partidos cerrados, buscar espacios y sorprender lejos de casa, con la ambición de imponerse ante un rival exigente como Chelsea.
Hora y canal para ver el partido
El Chelsea recibirá al Benfica a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y el partido se podrá disfrutar por la señal en vivo de ESPN 2 y de Disney+ Premium.
Col, Ecu, Per: 2:00p.m.
Arg, Uru, Chi: 4:00P.M.
Antena 2