Chelsea vs Lyon EN VIVO: Hora y canal de TV para este jueves; Champions Femenina

El partido entre Chelsea y Lyon lo podrá seguir en Colombia y toda Sudamérica a través de DAZN. En México la plataforma habilitada es Blue To Go Video Everywhere; mientras que en España y Estados Unidos lo podrá disfrutar también a través de DAZN.

Horarios del partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

México: 13:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina y Chile: 16:00

Estados Unidos: 15:00 (este), 11:00 (pacífico)