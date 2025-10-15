Chelsea vs Paris FC EN VIVO 15 de octubre: cómo ver Champions League Femenina

Transcurre una fecha de la Champions League en donde equipos como Chelsea y Paris FC buscarán afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones buscando su paso anticipado a los octavos de final .

Chelsea aprovechará su condición de local para sacar ventaja ante el cuadro parisino y llega con un gran presente deportivo, habiendo empatado en la primera fecha de la Champions ante Twente FC e iniciando con el pie derecho la Women's Super League con 5 victorias y un empate que las dejan en la primera casilla.

El panorama del Paris FC es bastante similar con un empate en la primera fecha ante Oud-Heverlee Leuven 2-2 y siendo tercero en la tabla de posiciones de la liga local con 9 puntos tras tres victorias y una derrota.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Chelsea vs Paris FC este 15 de octubre por la Champions League

En la segunda fecha de la Champions Legue se enfrentarán Chelsea vs Paris FC en el Stamford Bridge a partir de las 14:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 17:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de este enfrentamiento se podrá ver a través de ESPN y DAZN. Además, también podrá seguir el respectivo partido a través de Antena 2