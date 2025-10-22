Actualizado:
Con gol de Luis Díaz, Bayern Múnich goleó a Brujas y tiene puntaje perfecto en Champions
Luis Díaz marcó su primer gol en la presente Champions League.
Obligado a vencer para mantenerse en el grupo de cabeza en Liga de Campeones, el Bayern de Múnich cumplió ante el Brujas (4-0), este miércoles en el Allianz Arena, con el tercer gol obra del colombiano Luis Díaz.
El gigante bávaro es segundo en la liguilla de 36 equipos y suma pleno de puntos (9) en las tres fechas disputadas, los mismos que París SG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.
Los goles ante el equipo belga fueron obra del volante alemán Lennart Karl (5'), del delantero inglés Harry Kane (14'), del extremo colombiano Luis Díaz (34'), y del delantero senegalés Nicolas Jackson (79').
Karl, de 17 años, se convirtió en el goleador más joven del Bayern y en el goleador alemán más joven en Liga de Campeones.
Kane, por su parte, suma 20 goles con el gigante bávaro esta temporada en los 12 partidos que ha disputado, y Luis Díaz marcó su primer gol en Champions con el Bayern.
Los hombres de Vincent Kompany, que habían derrotado al también modesto Pafos chipriota en la fecha anterior (1-5), tendrán un compromiso más complicado el 4 de noviembre, cuando visiten el Parque de los Príncipes del París SG.
