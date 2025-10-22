Con gol de Luis Díaz, Bayern Múnich goleó a Brujas y tiene puntaje perfecto en Champions

Obligado a vencer para mantenerse en el grupo de cabeza en Liga de Campeones, el Bayern de Múnich cumplió ante el Brujas (4-0), este miércoles en el Allianz Arena, con el tercer gol obra del colombiano Luis Díaz.

El gigante bávaro es segundo en la liguilla de 36 equipos y suma pleno de puntos (9) en las tres fechas disputadas, los mismos que París SG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.